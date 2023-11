Wojciech Jerzy Has: Pierwszy taki album w Polsce! 16 płyt Blu-ray i 312-stronicowa książka

Oprac.: Anna Kempys Wiadomości

Wojciech Jerzy Has - legenda polskiego kina, twórca takich dzieł, jak "Rękopis znaleziony w Saragossie", "Lalka", "Sanatorium pod Klepsydrą", "Pożegnania" czy "Jak być kochaną" - doczekał się niezwykłego wydawnictwa. Właśnie ukazał się kolekcjonerski album filmowy HAS, składający się z części filmowej i literackiej. To pierwsza polska kompilacja wszystkich krótko- i pełnometrażowych dzieł artysty po rekonstrukcji cyfrowej.

Album filmowy HAS /materiały prasowe