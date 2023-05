Włożył kostium Batmana po raz pierwszy od 30 lat. Nietypowa prośba gwiazdora

"Flash" miał już swoją zamkniętą premierę podczas niedawnego CinemaConu w Las Vegas CinemaConu. Pierwsze opinie o filmie wskazują na to, że widzów czeka nie tylko widowisko, ale i wiele miłych przeżyć. Takie przeżycia towarzyszyły Michaelowi Keatonowi , który na planie "The Flash" po raz pierwszy od 30 lat włożył kostium Batmana. W rolę Człowieka-Nietoperza wcielał się już wcześniej w dwóch filmach Tima Burtona, a teraz powróci dzięki wspomnianej we wstępie koncepcji multiwersum. Dzięki niej możliwy stał się powrót postaci uniwersum DC z poprzednich filmów. Oprócz Keatona, do roli Batmana powraca tu również Ben Affleck.

Reklama

Michael Keaton: Zdjęcie w kostiumie Batmana dla wnuka

Jak się okazuje, pierwszy dzień w kostiumie Batmana był dla aktora wzruszający. "Kiedy Keaton pojawił się na planie, jego batjaskinia była już gotowa. Odpowiednio oświetlona itd. Podziwiał ją z szeroko otwartymi oczami i nie ruszał się przez dłuższą chwilę. Nie chciałem mu przeszkadzać. Chciałem, żeby chłonął ten moment. Nie wiedziałem, co chodzi mu po głowie, ale z pewnością o czymś myślał" - wspomina Andy Muschetti pierwszy dzień Michaela Keatona na planie "Flash".

Kiedy w końcu ruszyły zdjęcia, gwiazdor miał do reżysera pewną prośbę. "Zabawne, bo w pewnej chwili, gdy kręciliśmy scenę z jego udziałem i miał na sobie kostium Batmana, poprosił mnie, żebym zrobił mu w nim zdjęcie. Chciał je pokazać swojemu wnukowi. Był to jeden z tych momentów, w których było widać, że gdzieś głęboko w nim buzują ogromne emocje" - dodał reżyser w rozmowie z portalem "IGN".

Wideo "Flash" [trailer 2]