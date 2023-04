"Władca Pierścieni": Elijah Wood ma obawy w związku z nową odsłoną kultowej trylogii

Elijah Wood postanowił wypowiedzieć się na temat nowych filmów z uniwersum "Władcy Pierścieni". Gwiazdor filmowej trylogii Petera Jacksona zdradził, że ma pewne obawy co do zapowiadanych produkcji. O co dokładnie chodzi?

Zdjęcie "Władca Pierścieni" / - / Bridgeman Images – RDA / Agencja FORUM