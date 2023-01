Willem Dafoe w "Nosferatu" Roberta Eggersa. Znów będzie wampirem?

Jeśli obie strony dojdą do porozumienia, dla Dafoe będzie to kolejne zawodowe zetknięcie z wampirami. W 2000 roku zagrał on w filmie Eliasa Merhige’a "Cień wampira" , który opowiada o kulisach kręcenia słynnego filmu Murnaua. Dafoe wcielił w nim rolę Maksa Schrecka, który w filmie "Nosferatu: Symfonia grozy" grał hrabiego Orloka. Akademia Filmowa wyróżniła go za ten występ nominacją do Oscara dla najlepszego aktora drugoplanowego.

Rozchwytywany Willem Dafoe

Fani Willema Dafoe nie będą mogli teraz narzekać na brak nowych produkcji z jego udziałem. Już w lutym na Festiwalu Filmowym w Berlinie premierę będzie miał film "Inside" ("Wewnątrz"). Aktor wciela się w nim w rolę złodzieja, który utknął w jednym z okradanych apartamentów. Dafoe jest też w pełnej gwiazd obsadzie nowego filmu Wesa Andersona zatytułowanego "Asteroid City".