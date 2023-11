Willem Dafoe: Kogo aktor zagra w drugiej części "Soku z żuka"?

Willem Dafoe: Kogo zagra w "Soku z żuka 2"?

Kontynuacja "Soku z żuka" ma trafić do kin we wrześniu 2024 roku, czyli blisko cztery dekady po premierze kultowej produkcji Tima Burtona . W sequelu ponownie wystąpią Michael Keaton, Winona Ryder i Catherine O'Hara (znana z filmu "Kevin sam w domu").



W rozmowie z magazynem "Variety" Dafoe oficjalnie przyznał, że on również znalazł się w obsadzie, a przypadła mu rola "policjanta w zaświatach".

"Jestem martwą osobą, która za życia była gwiazdą kina akcji klasy B" - zdradził. "Po wypadku przeniosłem się na tamten świat, gdzie dzięki swoim umiejętnościom zostałem detektywem".



Aktor dodał, że nie widział jeszcze gotowego materiału, ale przy kręceniu scen "świetnie się bawił".

Film ostatnio utknął w produkcji z powodu strajku związku zawodowego aktorów SAG-AFTRA. We wrześniu tego roku Burton stwierdził, że gdy ogłoszono strajk, był gotowy w "99 procentach" i do skończenia go zabrakło... półtora dnia. Na szczęście strajk, który sparaliżował Hollywood, zakończył się 9 listopada.

Podczas wspomnianego wywiadu Dafoe skomentował też swój udział w nowym filmie fantasy "Poor Things" (polski tytuł "Biedne istoty" ) Yorgosa Lanthimosa z Emmą Stone w roli głównej. Aktor przyznał, że tutaj wzorował swoją postać chirurga, doktora Godwina Baxtera, na pisarzu Alasdairze Grayu, którego powieść o tym samym tytule stała się podstawą scenariusza.

"Bohater jest całkiem zabawnym facetem. Ekscentrycznym, zabawnym intelektualistą, myślicielem, wręcz wolnomyślicielem"- podsumował.

Wideo "Biedne istoty" [trailer]

"Sok z żuka 2": Co wiadomo o produkcji?

Niewiele wiadomo na temat fabuły kontynuacji "Soku z żuka" . Znana jest za to obsada, w której znajdują się artyści związani z sukcesem pierwszej części filmu - Michael Keaton i Winona Ryder . Na fotelu reżysera zasiądzie ponownie Tim Burton . Wiadomo również, że gwiazdom części pierwszej partnerować będą Jenna Ortega , która zagra córkę postaci granej przez Ryder, oraz Justin Theroux .



W maju poinformowano, że jedną z ról zagra Monica Bellucci, prywatnie partnerka reżysera. Jednym z jej producentów będzie Brad Pitt poprzez należącą do niego firmę Plan B. Autorami scenariusza filmu są Alfred Gough i Miles Millar, którzy pracowali z Burtonem przy hitowym serialu Netfliksa - "Wednesday".

Film "Sok z żuka 2" ma mieć światową premierę 6 września 2024 roku.