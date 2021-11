W drugiej połowie listopada na ekrany amerykańskich kin oraz na platformę HBO Max trafi wyczekiwany film "King Richard: Zwycięska rodzina" z Willem Smithem w roli głównej. Gwiazdor "Facetów w czerni" wcielił się w nim Richarda Williamsa, ojca i trenera słynnych tenisistek Venus i Sereny, był też jednym z jego producentów.



Film pokaże, że to właśnie dzięki uporowi i determinacji ojca dorastające sportsmenki pokonywały kolejne, fizyczne i mentalne bariery, by finalnie stać się najlepszymi zawodniczkami w historii tej dyscypliny. Eksperci z branży już wieszczą Smithowi pierwszą w karierze nagrodę Amerykańskiej Akademii Filmowej.



"Ten film jest niczym 'Rocky' wśród produkcji o tenisie. Will Smith, który jest centralnym punktem obrazu, stanął właśnie na czele wyścigu po Oscara dla najlepszego aktora" - prognozują krytycy magazynu "Variety".



Will Smith: Hojny gest gwiazdora

Czy Smith dostanie Oscara, przekonamy się w marcu. Już teraz można jednak powiedzieć, że zasłużył na nagrodę fair play. Jak bowiem donosi serwis "The Hollywood Reporter", gwiazdor zdobył się na hojny gest. Aby zrekompensować członkom obsady straty wynikające z hybrydowej dystrybucji obrazu, podzielił się z nimi własnym, bardzo wysokim, wynagrodzeniem.



"Smith otrzymał sporą sumę - według informacji pozyskanych od naszego źródła, mogło to być nawet 40 milionów dolarów. Aktor osobiście wypisał czeki członkom obsady, w której znaleźli się Saniyya Sidney i Demi Singleton, czyli filmowe Venus i Serena, a także Tony Goldwyn, Jon Bernthal i Aunjanue Ellis. Smith postanowił zapłacić im dodatkową premię. Jest to forma wyrównania strat, jakie aktorzy ponieśli w związku z decyzją WarnerMedia o udostępnieniu filmu w kinach oraz w serwisie streamingowym HBO Max" - ujawnia portal.

"King Richard": Hybrydowy model dystrybucji filmu

Decyzja o wdrożeniu coraz popularniejszego w dobie pandemii hybrydowego modelu dystrybucji filmów od pewnego czasu wzbudza ogromne kontrowersje w branży. Z tego powodu kilka miesięcy temu wywiązał się głośny konflikt między Disneyem a gwiazdą "Czarnej Wdowy" Scarlett Johansson, która w lipcu postanowiła pozwać studio. Aktorka zarzuciła dystrybutorowi produkcji niewywiązanie się z warunków umowy, która zakładała, że tytuł pojawi się wyłącznie w kinach. W wyniku tej decyzji zarobki gwiazdy uległy znaczącemu obniżeniu, gdyż w kontrakcie zagwarantowany miała jedynie procent od wpływów ze sprzedaży biletów w kinach. Na początku października strony sporu zawarły ugodę. Jej szczegóły nie zostały ujawnione.



Polska premiera filmu "King Richard: Zwycięska rodzina" zaplanowana jest na 3 grudnia.



Wideo "King Richard: Zwycięska rodzina" [trailer 2]

