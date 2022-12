Smith podkreślił, że choć schudł także dla zdrowia i lepszego samopoczucia, główną motywacją do redukcji wagi było wiarygodne przedstawienie na ekranie uciekającego przed plantatorami niewolnika Petera. "Dla mnie fizyczność jest istotną częścią aktorstwa. Manipulowanie wyglądem własnego ciała umożliwia stworzenie bardziej wiarygodnej postaci, której widzowie uwierzą" - powiedział Smith. I dodał, że ze względu na trudne warunki panujące na planie produkcji, nie miał kłopotu z ograniczaniem kalorii. "Kręciliśmy na bagnach. Było gorąco i dość paskudnie. Gdy niemal cały czas masz brudne ręce, nie chcesz sięgać po jedzenie" - przyznał aktor.

Wideo Emancipation — Official Trailer 2 | Apple TV+

"Wyzwolenie": Powrót Willa Smitha na szczyt?

Występ w "Wyzwoleniu" miał być dla Smitha powrotem na szczyt. Jak doskonale pamiętamy, gwiazdor "Facetów w czerni" wywołał jeden z największych tegorocznych skandali w Hollywood. Podczas uroczystej ceremonii wręczenia Oscarów Smith wtargnął na scenę i spoliczkował komika Chrisa Rocka, który zażartował z fryzury jego żony. Część obserwatorów prognozowała, iż incydent ten może doprowadzić do rychłego zakończenia kariery aktora, co zdawały się potwierdzać doniesienia o wstrzymaniu prac nad dwiema produkcjami z jego udziałem - "Fast and Loose" i "Bad Boys 4".

Gdy sprawa nieco przycichła, przyjaciele z branży filmowej postanowili jednak dać gwiazdorowi jeszcze jedną szansę. W maju okazało się, że Smith w czwartej części słynnej serii "Bad Boys" jednak wystąpi. "To jest przykład dobrego człowieka, który miał bardzo zły moment na oczach całego świata. Wierzę w jego skruchę, bo znam go od wielu lat" - powiedział wówczas członek zarządu Sony Pictures Tim Rotham.

Aktor musi tymczasem zmierzyć się z mało przychylnymi recenzjami swojego nowego filmu. Krytycy podkreślają, że twórcy "Wyzwolenia" popełnili szereg błędów - zwracają oni uwagę m.in. na sztampowość scenariusza i stworzenie jednowymiarowych postaci. Produkcję można nadal obejrzeć na platformie Apple TV+, na której tytuł zadebiutował 9 grudnia.