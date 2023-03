Will Smith: "Wyzwolenie" to najtrudniejszy film w mojej karierze

Aktor w swojej mowie wspomniał też pracę nad nagrodzoną produkcją. "Był to najtrudniejszy film w mojej karierze. Cały czas kręciliśmy na zewnątrz. To był drugi dzień zdjęciowy, na zewnątrz ponad 40 stopni ciepła. Kręciłem scenę z jednym z białych aktorów, który zdecydował się na improwizację. Ruszamy. Ja mówię swoją kwestię, on swoją. I nagle improwizuje i pluje mi prosto w klatę. Kolega poczuł, że wypadło to świetnie, więc w powtórzonym ujęciu znów napluł mi na klatę. Nagle słyszę głos Antoine’a z oddali, byśmy nakręcili tę scenę raz jeszcze, ale bez plucia. W tym momencie poczułem, że Bóg istnieje" - opowiadał gwiazdor.

Wideo Emancipation — Official Trailer 2 | Apple TV+

Inną historią z planu podzieliła się przed ceremonią partnerująca Smithowi w filmie Charmaine Bingwa. "Kręciliśmy bardzo trudną scenę, w której ludzie musieli przez cały dzień udawać martwych. Will podszedł do nich leżących w tunelu, powiedział, że są wspaniali, a wie, jakie to trudne. Dał im z własnej kieszeni dodatkowe tysiąc dolarów. To wspaniały facet" - stwierdziła aktorka.

Will Smith "jest legendą" 1 / 12 fot. Junko Kimura Źródło: Getty Images/Flash Press Media