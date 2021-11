53-letni aktor nie ukrywa, że już dawno temu "zakochał się" w Richardzie Williamsie. Ojciec tenisistek zaimponował mu, broniąc 14-letniej wówczas Venus przed natarczywym dziennikarzem.



Will Smith jako ojciec sióstr Williams

"Ten wyraz twarzy Venus... Pozostał w moim sercu. Wiedziałem, że pewnego dnia chcę pokazać światu ojca chroniącego w taki sposób swoją córkę" - powiedział Will Smith podczas konferencji prasowej online.

Smith gra w filmie rolę pierwszoplanową. Richard Williams, trener samouk, jeszcze przed narodzinami córek przygotował szczegółowy plan na ich karierę tenisową i razem z nimi przeszedł drogę z ubogich przedmieść Los Angeles do zwycięstw w największych turniejach. Początek nie był jednak łatwy. Ojciec musiał bardzo się starać, by znaleźć córkom profesjonalnego trenera w ekskluzywnych klubach tenisowych w Kalifornii, gdzie witano go rasistowskimi kpinami.

Zdjęcie Richard Williams (C) w 1991 roku z córkami: Venus (L) i Sereną (P) / Paul Harris/Online USA / Getty Images

Jak oceniają niektóre media, rola Williamsa może przynieść Smithowi pierwszą w karierze statuetkę Oscara.



Wideo "King Richard: Zwycięska rodzina" [trailer 2]

