Will Smith: Męski symbol seksu

"Bad Boys" to nakręcony w 1995 roku komediowy film akcji wyreżyserowany przez Michaela Baya . Will Smith zagrał w nim Mike'a Lawraya policjanta, który pracuje w wydziale antynarkotykowym w Miami. Z okresu pracy przy tym filmie Smith w swojej autobiografii przytoczył ciekawą opowieść.

Will Smith: Bez koszulki

"Pewnego dnia Michael Bay i ja weszliśmy w duży spór. To był czas, kiedy pierwszy raz zacząłem ćwiczyć. Przytyłem pięć kilogramów i po raz pierwszy w życiu miałem mięśnie. Jest słynna scena, w której moja postać biegnąc, goni samochód na moście. Michael żądał, żebym zagrał tę scenę bez koszulki" - wspomina aktor.

Smith próbował przekonać reżysera, że to będzie wyglądało śmiesznie i nienaturalnie. Ale Bay argumentował, że w miejscu, gdzie kręcony jest film, czyli w Miami, nie będzie to czymś dziwnym. Aktor dodał, że opierał się temu pomysłowi także dlatego, że wówczas nie czuł się jeszcze pewnie w swoim ciele. Myśl o tym, że przez cały dzień miałby stać bez koszulki wśród członków ekipy, zawstydzała go.

Jednak Bay był uparty. "Bez koszuli, stary! Po prostu ją zdejmij. Zaufaj mi i rób to, co mówię. Próbuję zrobić z ciebie superbohatera!" - stwierdził kategorycznie reżyser. W końcu znaleźli kompromis - postać Smitha ma na sobie koszulę, ale rozpiętą. Aktor, nim zagrał tę scenę, przez cztery miesiące trenował bieganie pod okiem trenera.

Po nakręceniu pościgu Bay był zachwycony."Klepnął mnie w moją nagą klatkę piersiową i krzycząc na całe gardło, powiedział: 'Właśnie zrobiłem z ciebie pie... gwiazdę filmową!'" - opowiada Smith.

Will Smith uprzedmiotowiony

Film odniósł duży sukces kasowy, zmienił też sposób, w jaki Smitha postrzegali ludzie. Aktor pamięta, że podczas pierwszego weekendu, kiedy wyświetlano "Bad Boys", usłyszał na sali kinowej westchnienie kobiety zachwyconej tym, jak prezentował się podczas sceny pogoni.

"To był pierwszy raz, kiedy doświadczyłem seksualnej reakcji kobiety na moją męskość. Do tamtego momentu do przyciągania kobiet wykorzystywałem poczucie humoru. A tu stałem się uprzedmiotowiony. To było cudowne" - napisał w swoim pamiętnikach gwiazdor.

Polska wersja autobiografii gwiazdora zatytułowana "Will" ukaże się 24 listopada.

