Will Smith poznał Jadę Pinkett w 1994 roku, ale zaczęli się spotykać dopiero rok później. Pobrali się w ostatni dzień 1997 roku.

Prawie 20 lat później aktorka przyznała, że żałowała rozpoczęcia związku z Willem, gdy ten był jeszcze żonaty ze swoją byłą ukochaną, Sheree Zampino.

Nie rozumiałam małżeństwa ani rozwodu. Prawdopodobnie powinnam była się wycofać powiedziała podczas premierowego odcinka "Red Table Talk" w 2018 roku

W lipcu 1998 roku Will i Jada powitali na świecie syna - Jadena. Ich córka Willow urodziła się dwa lata później.

Reklama

Zdjęcie Jada Pinkett i Will Smith, 2007 r. / Ron Wolfson/WireImage / Getty Images

Podczas gdy para stawała się wzorem małżeństwa wśród hollywoodzkich celebrytów, za kulisami aktorzy przeżywali prywatne dramaty, często walcząc z plotkami o rozwodzie. W 2013 roku w tabloidach pojawiły się spekulacje o otwartym związku Willa i Jady, jednak sami zainteresowani w wielu wywiadach dementowali plotki.

W pewnym momencie doszło nawet do rozstania aktorskiej pary.

Jada Pinkett Smith zdradziła męża

Jada Pinkett Smith miała nawiązać romans z młodszym o 20 lat raperem - Augustem Alsinem. Ponadto, Will Smith miał wiedzieć o wszystkim i dać... swoje błogosławieństwo! Związek potwierdził sam raper.

Całkowicie oddałem się temu związkowi przez lata mojego życia. Właściwie usiadłem z Willem i z nim rozmawiałem. Dał mi swoje błogosławieństwo powiedział August Alsina

Po oświadczeniu Augusta Alsina, fani nie wiedzieli, co o tym myśleć. Will Smith zareagował natychmiastowo i pojawił się w programie Jady, "Red Table Talk". Wyjaśnili całą sytuację, a aktorka przyznała się do zdrady. Jej romans z raperem miał trwać aż 4 lata! Okazało się, że Will i Jada byli wówczas w separacji. Aktor zaprzeczył jednak rewelacjom o tym, że dał swoje błogosławieństwo kochankom.

Para upierała się przy tym, aby nie decydować się na rozwód. Postanowili ratować swoje małżeństwo.

Jedziemy razem. Umieramy razem. Złe małżeństwo na całe życie powiedzieli, odwołując się do cytatu z serii filmów Willa "Bad Boys"

Czarne chmury nadal wiszą nad związkiem, ponieważ były kochanek Jady postanowił ujawnić wszelkie szczegóły ich romansu w swojej książce.

August przygotowuje się do podpisania dużego kontraktu na książkę, w której szczegółowo opisze jego romantyczne związki z Jadą […] Zawsze utrzymywał, że Will dał mu pozwolenie na spanie z Jadą, czemu Will publicznie zaprzeczył […] August opowie szczegółowo o swoim romansie z Jadą, a także o tym, jak spędzał czas mieszkając w domach należących do Willa Smitha ujawniła osoba z bliskiego otoczenia rapera w "The Sun"

Jada Pinkett Smith i Will Smith: Skandal na Oscarach

Niecałe dwa lata później związek pary ponownie trafił na pierwsze strony gazet i nagłówki portali plotkarskich po tym, jak Will Smith uderzył Chrisa Rocka w twarz podczas rozdania Oscarów w 2022 r.. Komik w niesmaczny sposób zażartował z wypadania włosów Pinkett Smith. Dwa miesiące później, w czerwcu 2022 roku, gwiazda "Matrix Reaktywacja" odniosła się do incydentu w programie "Red Table Talk", zauważając, że chce, aby aktorzy wyjaśnili sobie wszystko i się pogodzili.

Will i ja kontynuujemy robienie tego, co robiliśmy przez ostatnie 28 lat, a to jest ciągłe odkrywanie życia razem powiedziała Pinkett Smith

Zdjęcie Jada Pinkett i Will Smith / Lionel Hahn / Getty Images