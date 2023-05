1 / 9

Ewa Wiśniewska, znana z serialu "Doktor Ewa" oraz filmów "Cudzoziemka" i "Ogniem i mieczem", aktorka Teatru Narodowego w Warszawie, skończyła we wtorek, 25 kwietnia, 75 lat. "Efekt niezwykle rzadkiego połączenia: pracy, rzetelnego podejścia do zawodu, graniczącego nawet z nadgorliwością w wypełnianiu obowiązków, z prawdziwą miłością do teatru" - tak karierę Wiśniewskiej określił Jan Englert. "Nie zauważyłem nigdy, by specjalnie zabiegała o popularność czy uwielbienie, być może dlatego, że je po prostu miała. Nie brakowało jej ani propozycji zawodowych, ani ofert matrymonialnych" - dodał aktor.