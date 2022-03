Bohaterka filmu, Alicja Strzałkowska (Trzepiecińska), poznaje w czasie wakacji brytyjskiego lekarza, który proponuje jej małżeństwo. Dziewczyna szybko podejmuje decyzję o wyjeździe. Sprzedaje cały swój dobytek i wyrusza na Zachód w poszukiwaniu lepszego życia. Okazuje się jednak, że "narzeczony" dawno zapomniał o wakacyjnej obietnicy. Alicja przypadkowo poznaje Aidena (Kemp). Drobny przestępca, pogrążony w długach, nie jest odpowiednim partnerem, z którym można budować przyszłość, w każdym razie nie taką, o jakiej marzyła Polka. Alicja nie ma jednak wyboru. Nie chce wracać do kraju i decyduje się na fikcyjny ślub z Aidenem, z czego wynika mnóstwo problemów.

Przede wszystkim dziewczyna musi szybko zdobyć pieniądze, by zapłacić za "papierowe małżeństwo", zwłaszcza że mąż popadł właśnie w tarapaty finansowe. Ścigają go wspólnicy ze świata przestępczego, którym jest winien sporą sumę. Aiden postanawia zamieszkać z żoną do czasu odzyskania całej gotówki. Choć Alicja nie jest zadowolona z takiego obrotu sprawy, nie może wyrzucić natręta, który oficjalnie jest jej mężem. Z czasem między obcymi sobie ludźmi rodzi się jednak głębsze uczucie.

"Papierowe małżeństwo" była fabularnym debiutem znanego dokumentalisty Krzysztofa Langa. Film został zrealizowany w koprodukcji z Wielką Brytanią "Jedyne udane polsko-angielskie joint venture"- zachęcała słuchaczy do obejrzenia filmu radiowa reklama. "Papierowe małżeństwo" nie biło co prawda rekordów kasowości, ale cieszyło się sporym zainteresowaniem Polaków, dla których problem emigracji był bardzo bliski - czytamy w Internetowej Bazie Filmu Polskiego.

Nic na siłę

Joanna Trzepiecińska nigdy nie chciała robić kariery - jak sama mówi - na siłę.



"Nie zgadzam się z opinią, że aktor powinien grać wszystko, kiedy jest młody i dopiero gdy nabawi się zmarszczek pod oczami, będzie mu przysługiwało prawo wyboru! Nie widzę powodu, dla którego miałabym się zmuszać do udziału w przedsięwzięciu, z wymową którego się nie zgadzam. Wydaje mi się to po prostu uczciwe" - aktorka mówiła w jednym z wywiadów.



Wcale nie marzyła, by zostać aktorką. Ukończyła państwową szkołę muzyczną w klasie fortepianu i średnią w klasie fletu. Potem postanowiła kontynuować naukę w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie. Dyplom uzyskała w 1988 roku.

Szybko okazało się, że to był dobry wybór. Od razu po szkole trafiła na duży ekran i zagrała w trzech głośnych filmach: dramatach "Dotknięci" (1988) i "Stan strachu" (1989) oraz komedii erotycznej Jacka Bromskiego "Sztuka kochania" (1989).



Największą popularność i przychylność krytyki zyskała w 1991 roku dzięki kreacji Marty w filmie Andrzeja Barańskiego "Nad rzeką, której nie ma". Rola przyniosła jej nominację do nagrody Złotych Lwów za pierwszoplanową rolę kobiecą na 16. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. W 1992 roku otrzymała Złotą Kaczkę, nagrodę przyznawaną przez czytelników magazynu "Film" dla najlepszej aktorki.

W kolejnych latach aktorka zagrała w takich filmach, jak "Kanalia", "Powrót wilczycy", "W środku Europy"."Obywatel świata", "Panny i wdowy", "Balanga", "Anioł śmierci", "Prowokator", "Dzieje mistrza Twardowskiego". Jednak jej role nie zyskały już takiego uznania wśród krytyków.

Wszyscy pamiętają Alutkę

W 2000 roku aktorka trafiła do serialu "Rodzina zastępcza" i Polacy natychmiast ją pokochali! "Fascynujące!" - tym okrzykiem i kreacją rezolutnej Alutki Joanna Trzepiecińska podbił serca telewidzów. Zabawne perypetie rodziny Kwiatkowskich oraz ich przyjaciół gromadziły przed telewizorami miliony.



Zdjęcie Joanna Trzepiecińska jako Alutka w "Rodzinie zastępczej" / Maciej Biedrzycki / Agencja FORUM

"Zanim zagrałam Alutkę, nie powierzano mi ról komediowych. Mnie samą wtedy ta propozycja zaskoczyła, ale z ciekawością ją przyjęłam, a potem niezwykle polubiłam. To był wdzięczny materiał do grania, z talentem pisany. Mogłam w nim w dowcipny sposób żonglować zgromadzonymi dzięki teatrowi umiejętnościami. Bardzo dobrze wspominam tę pracę" - wspominała w jednym z wywiadów aktorka.



Joanna Trzepiecińska zajmuje się również z powodzeniem śpiewaniem, dubbingiem, koncertuje i występuje na deskach warszawskich teatrów (jest aktorką Teatru Polskiego w Warszawie). Swój talent wokalny pokazała w 2007 roku, kiedy wzięła udział w drugiej edycji programu "Jak oni śpiewają", zajmując 6. miejsce.



Od lat kino jednak się o nią nie upomina (ostatni raz na dużym ekranie oglądaliśmy ją w... 1995 roku w "Prowokatorze" Krzysztofa Langa) Czy czuje się aktorką zapomnianą?

"Nie myślę o sobie w tych kategoriach. Rozumiem, że świat oczekuje, że ja będę tam, gdzie świat chce, żebym była. Ale równie dobrze mogłabym zapytać: a dlaczego was nie ma tam, gdzie ja jestem? Oczywiście, zawodowo i nie tylko, jestem po to, żeby być dla ludzi, dla swojej publiczności. Jeśli jest taki niedosyt, to jest tak naprawdę pytanie nie do mnie, tylko do producentów i scenarzystów. Natomiast ja się w tym czasie nie nudzę. Ja cały czas jestem, tylko gdzie indziej, w innym obszarze swojego życia. Nigdy nie przestałam intensywnie pracować" - wyznała w 2020 roku w rozmowie w "Dzień Dobry TVN".

Samotna matka

Obecnie aktorka związana jest z teatrem, dubbinguje, śpiewa oraz koncertuje. Występuje m.in. z własnymi recitalami oraz jako gość w jazzowym projekcie Janusza Szroma "Straszni Panowie Trzej", śpiewając piosenki z Kabaretu Starszych Panów. Można ją usłyszeć również w słuchowiskach na podstawie książek Joanny Chmielewskiej.

Prywatnie ma dwóch synów - Wiktora (ur. 2001) i Karola (ur. 2003), których wychowuje samotnie. W 2008 roku jej mąż, pisarz Janusz Anderman, odszedł, zostawiając ją samą z dziećmi. Para rozwiodła się w 2009 roku.

Zdjęcie Janusz Anderman i Joanna Trzepiecińska / Kurnikowski / AKPA

"Macierzyństwo to jest (...) najtrudniejszy obszar mojego życia, ponieważ ja moich chłopców wychowuję sama, bo tak się potoczyły losy z ojcem dzieciaków, że nie chciał się nimi zajmować. Człowiek, któremu zaufałam, człowiek, który był ojcem moich dzieci, nie stanął na wysokości zadania" - mówiła w rozmowie z "Dzień Dobry TVN".



Aktorka jest jurorką nowego celebryckiego reality-show "Mask Singer".

"Nigdy nie brałam udziału w takim przedsięwzięciu, więc byłam sama ciekawa, czy sobie poradzę. Uznałam, że zrobiłam na tyle dużo poważnych rzeczy w swoim zawodzie, że teraz mogę troszeczkę odpuścić i też zrobić coś zabawniejszego, łapiąc dystans do siebie samej" - Trzepiecińska mówi w rozmowie z agencją Newseria Lifestyle.

