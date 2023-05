"Wieloryb": O czym opowiada film?

Charlie ( Brendan Fraser ) już od lat żyje na marginesie świata. Uwięziony w małym mieszkaniu przez chorobliwą otyłość. Odrzucony, nie bez powodu, przez swoich bliskich, samotnie zmierza w życiową przepaść. Wystarczy jednak jeden impuls, jedno spotkanie, by zapalić w nim płomień nadziei na to, że jeszcze nie wszystko stracone. Charlie podejmuje próbę nawiązania dawno utraconego kontaktu z nastoletnią córką. Wie, że czeka go niesłychanie trudne spotkanie. Zdaje sobie sprawę, że ryzykuje utratę ostatniego złudzenia. Gotów jest jednak podjąć to ryzyko z wiarą, że także dla niego jest jeszcze szansa na odkupienie.

"Wieloryb": Niezwykłe poświęcenie Frasera

Brendan Fraser w " Wielorybie " jest niemal nie do poznania - aby wiarygodnie wcielić się w ważącego prawie 300 kilogramów mężczyznę, aktor musiał drastycznie przytyć. Przystojny wysoki brunet o zawadiackiej twarzy zmienił się w zmęczonego życiem mężczyznę, którego zagrażająca życiu nadwaga nie pozwala nie tylko normalnie funkcjonować, ale nawet samemu wstać z kanapy. Aktor zakładał na planie kostium, który ważył ponad 130 kilogramów.

"Wieloryb": Gdzie obejrzeć film?

Oscarowy film "Wieloryb", z Brendanem Fraserem w roli głównej dostępny jest w serwisie Player.pl od wtorku 9 maja.

