"Diuna 3" opanuje amerykańskie kina IMAX

Końcówka 2026 roku będzie wielkim starciem tytanów. W ten sam dzień, dokładnie 18 grudnia, w kinach zadebiutują dwa najbardziej wyczekiwane filmy roku: "Avengers: Doomsday" i "Diuna: Część trzecia". Już teraz głośno mówi się o zjawisku "Diunsday" stworzonym na wzór "Barbenheimera".

Nie wygląda na to, by Warner Bros. czy Marvel planowali wycofać się z tej daty premiery. Nowa część "Avengersów" już doczekała się pierwszych plakatów i zapowiedzi z grudniową datą, ale teraz na prowadzenie wychodzi Warner Bros. - okazuje się, że film Denisa Villeneuve'a otrzymał wyłączność w kinach IMAX w USA.

To bardzo dobry ruch strategiczny, gdyż IMAX to wyższe ceny biletów, większy prestiż i lepsze filmowe doświadczenie. Wielu widzów zdecyduje się właśnie na taki seans. Nowi "Avengersi" również pojawią się w IMAX, ale na pewno nie w USA w weekend otwarcia.

Warner Bros. był pierwszy

Przypomnijmy, że jako pierwszy o datę 18 grudnia upomniał się Warner Bros. Jeff Sneider w podcaście "The Hot Mic" oraz Matt Belloni w podcaście "The Town" stwierdzili, że Warner Bros. nie zamierza ustąpić.

