"The Catch": komedia romantyczna od Universal

Chris Pine, znany ze swoich występów w "Star Treku", "Wonder Woman", "Najemniku" i "Pamiętniku księżniczki 2", negocjuje angaż w nowej komedii romantycznej od Universal. Na razie szczegóły fabuły "The Catch" pozostają nieznane, ale wiemy, że film wyreżyseruje Dave McCary na podstawie scenariusza Patricka Kanga i Michaela Levina.

Jeśli Pine otrzyma angaż w projekcie, wystąpi u boku nagrodzonej Oscarami Emmy Stone. Podobno aktorka jesienią rozważała kilka nowych ról, ale po otrzymaniu scenariusza do "The Catch" zdecydowała się postawić na ten projekt. Jedyna informacja o fabule, jaką na ten moment znamy, to to, że produkcja będzie opierała się na grze dwóch aktorów.

W pionie producentów znaleźli się Shawn Levy i Dan Levine z 21 Laps, oraz Michael H. Weber. Stone, McCary i Ali Herting z Fruit Tree. Starszy wiceprezes wykonawczy ds. rozwoju produkcji Universal, Erik Baiers, oraz dyrektor kreatywna, Jacqueline Garell, będą nadzorować projekt w imieniu studia.

To kolejny projekt Emmy Stone i Chisa Pine'a

Chris Pine obecnie zbiera dobre recenzje za swój występ w filmie "Carousel", który miał premierę na festiwalu filmowym Sundance w zeszłym miesiącu.

Emma Stone z kolei w ostatnim czasie wystąpiła w "Eddington" i "Bugonii". Co ciekawe, "Th Catch", w którym teraz zagra jest reżyserowany przez jej męża!

Zobacz też: Netflix wycofuje się z walki o kupno wytwórni Warner Bros.