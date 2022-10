"Star Trek" zniknie z HBO Max 31 października

W trakcie podróży wypełnionej akcją, humorem i czającym się w kosmosie niebezpieczeństwem, młodzi rekruci muszą znaleźć sposób na powstrzymanie zagrażającego ludzkości zła. Losy galaktyki znajdują się w rękach zaciekłych rywali - Jamesa Kirka ( Chris Pine ), szukającego dreszczu emocji chłopaka z Iowa oraz wychowanego w społeczeństwie odrzucającym wszelkie emocje Spocka ( Zachary Quinto ). Kiedy naturalny instynkt zderza się z opanowaniem i rozsądkiem, okazuje się, że to niezwykłe partnerstwo jest jedyną siłą będącą w stanie przeprowadzić załogę przez niewyobrażalne niebezpieczeństwo i udać się tam, gdzie nikt inny nie miał odwagi!

" Star Trek " zniknie z HBO Max 31 października 2022 r.

"Córka trenera": Film zostanie usunięty z HBO Max 31 października

Maciej Kornet ( Jacek Braciak ) podróżuje po Polsce wraz z 17-letnią córką Wiktorią ( Karolina Bruchnicka ). Od wielu lat są tylko we dwoje, zawsze razem. Ona jest jego oczkiem w głowie, on - całym jej światem. Do czasu gdy dołącza do nich Igor ( Bartłomiej Kowalski ), dobrze zapowiadający się zawodnik, który zaczyna trenować pod okiem Macieja.

Dzięki chłopakowi Wiktoria otworzy się na nowe doznania. Pierwszy papieros, pierwszy kieliszek alkoholu, pierwsza miłość. Wszyscy troje wyruszą w długą podróż rozklekotanym vanem, podczas której każdy będzie chciał osiągnąć swój cel.

" Córka trenera " zostanie usunięte z HBO Max 31 października 2022 r.

"Polowanie" zniknie z Canal+ 24 października

Niewinne kłamstwo małoletniej podopiecznej zmienia życie nauczyciela z prowincji ( Mads Mikkelsen ) w piekło. Mężczyzna staje się celem nagonki lokalnej społeczności, która z góry uznaje go winnym pedofilii i postanawia na własną rękę wymierzyć sprawiedliwość.

" Polowanie " zniknie z Canal+ 24 października 2022 r.

Jakie filmy i seriale znikają z Netfliksa? [24-31 października 2022 r.]

"Ronnie Coleman: The King" - 24.10

"Pod pokładem: Morze Śródziemne" - 31.10

"Bitten" - 31.10

Jakie filmy i seriale znikają z HBO Max? [24-31 października 2022 r.]

"Od nowa" - 25.10

"Amerykańska dusza" - 27.10

"Ojai w ogniu: Nasza opowieść" - 28.10

"Star Trek" - 31.10

"Star Trek: W Nieznane" - 31.10

"Na świat" - 31.10

"Wyspa kłamstw" - 31.10

"Ostatnia nocka" - 31.10

"Osamotniona" - 31.10

"Pająki z papieru" - 31.10

"Weekend Tajemnic" - 31.10

"Czarna wdowa" - 31.10

"13 Godzin: Tajna misja w Bengazi" - 31.10

"Siła przyzwyczajenia" - 31.10

"1982" - 31.10

"Chora Pamięć" - 31.10

"Krew Pelikana" - 31.10

"Jack Ryan: Teoria chaosu" - 31.10

"Obietnica" - 31.10

"Galeria złamanych serc" - 31.10

"Pracujące dziewczyny" - 31.10

"Ruben Brandt, kolekcjoner" - 31.10

"Moja młodsza siostra" - 31.10

"W ciemność. Star Trek" - 31.10

"Samotne wilki" - 31.10

"I że cię nie opuszczę" - 31.10

"Zakochany bez pamięci" - 31.10

"Podjazdy" - 31.10

"Duma i uprzedzenie" - 31.10

"Przewrotny umysł" - 31.10

"Głęboka rana" - 31.10

"Wieczna Piękność" - 31.10

"Magiczne wrota" - 31.10

"Świąteczny Szok" - 31.10

"Pokuta" - 31.10

"Wschodnie obietnice" - 31.10

"Dania" - 31.10

"Córka trenera" - 31.10

"Bezdroża" - 31.10

"Relikt" - 31.10

"Miasto Kłamstw" - 31.10

Jakie filmy i seriale znikają z Canal+? [24-31 października 2022 r.]

"Quo vadis" - 24.10

"Gazu, pieski, gazu!" - 24.10

"Polowanie" - 24.10

"Polański, Horowitz. Hometown" - 24.10

"Atak jurajski" - 25.10

"Big City" - 25.10

"Barbie: My dwie" - 25.10

"Sprawa się rypła" - 25.10

"Agentka McCall" - 25.10

"Tarapaty" - 25.10

"Pan Wołodyjowski" - 25.10

"Zrozpaczeni jeźdźcy" - 25.10

"Daj znać, jak będziesz w domu" - 26.10

"4 Blocks" - 26.10

"Ostatni prom" - 26.10

"W niewoli przeszłości" - 26.10

"Weekend" - 26.10

"Miłość w Mieście Ogrodów" - 26.10

"Niewyjaśnione tajemnice świata" - 26.10

"Rozmowy nocą" - 26.10

"Cudowne lato" - 26.10

"Gdzie jest Frida?" - 26.10

"Kto manipuluje naszym zdrowiem?" - 27.10

"Serwis dla gigantów" - 27.10

"Genialna Morgane" - 27.10

"DC's Legends of Tomorrow" - 27.10

"Ludzka tarcza" - 27.10

"Sługi boże" - 28.10

"American Ninja 5" - 28.10

"Tarapaty 2" - 28.10

"Trick" - 28.10

"Ranczo kosmitów" - 28.10

"Ciało" - 28.10