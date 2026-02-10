Wielkie ambicje i jeszcze większe serce. Ten film to perełka

Justyna Miś

Trwają Zimowe Igrzyska Olimpijskie Mediolan-Cortina 2026. Polscy sportowcy, w tym przede wszystkim skoczkowie narciarscy, walczą o medale. Tymczasem my przypominamy film z 2016 roku o niezwykłym sportowcu o wielkich ambicjach i jeszcze większym sercu.

Zawodnik w kombinezonie do skoków narciarskich z numerem 24 na piersi, siedzący na belce startowej, poprawiający gogle narciarskie przed wykonaniem skoku. W tle widoczny sędzia lub obsługa w żółtym stroju.
"Eddie zwany orłem"Image Capital Pictures / Film Stills / ForumAgencja FORUM

Film "Eddie zwany Orłem" ("Eddie the Eagle") to inspirowana prawdziwą historią opowieść o Michaelu "Eddiem" Edwardsie - chłopaku z Wielkiej Brytanii, który od dzieciństwa marzy o występie na igrzyskach olimpijskich. Mimo braku talentu, pieniędzy i wsparcia ze strony środowiska sportowego nie rezygnuje ze swojego celu. Gdy trafia na skoki narciarskie, dyscyplinę zupełnie egzotyczną dla Brytyjczyków, z uporem przygotowuje się do startu w zimowych igrzyskach olimpijskich w 1988 roku.

    W rolę Eddiego wciela się Taron Egerton. Jego trenera, byłego amerykańskiego skoczka Bronsona Peary'ego, gra Hugh Jackman. W filmie występują także Christopher Walken jako działacz sportowy Warren Sharp oraz Jo Hartley w roli matki Eddiego.

    Eddie był pierwszym reprezentantem Wielkiej Brytanii w skokach narciarskich na igrzyskach olimpijskich. Był rekordzistą Wielkiej Brytanii w długości skoku, ponieważ... nikt wcześniej nie skakał. Choć zajął ostatnie miejsce, zdobył ogromną sympatię publiczności i mediów na całym świecie. Po igrzyskach wprowadzono tzw. "zasadę Eddiego Orła" (Eddie the Eagle Rule), która zaostrzyła kryteria kwalifikacji olimpijskich w skokach narciarskich, aby zapobiec startom zawodników bez odpowiedniego poziomu sportowego.

    "Eddie zwany Orłem" online. Gdzie oglądać?

    Film "Eddie zwany Orłem" jest dostępny na HBO Max.

