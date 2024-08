Najlepsze filmy o igrzyskach olimpijskich. Te tytuły musisz zobaczyć!

"Rydwany ognia" (1981)

Oparty na prawdziwej historii brytyjski film został wyreżyserowany przez Hugh Hudsona i debiutował w 1981 roku. Opowiada historię rozgrywającą się w latach 20. XX wieku. Dwóch biegaczy ze Zjednoczonego Królestwa bierze udział w igrzyskach w Paryżu w 1924 roku. Obaj startują w biegu na 100 metrów, lecz całkowicie różnią się motywacją do treningów. W rolach głównych prezentują się Ben Cross jako Harold Abrahams, który dzięki złotemu medalowi chce zyskać status w ówczesnym hierarchicznym świecie oraz Ian Charleson jako Eric Liddell, Szkot rozdarty pomiędzy posługą Bogu a sportem.

"Na ostrzu" (1992)

Moira Kelly i D.B Sweeney zachwycają w amerykańskim melodramacie z 1992 roku jako Kate Moseley i Doug Dorsey. Kate jest bogatą i kapryśną łyżwiarką figurową, Doug to kontuzjowany kapitan reprezentacji USA w hokeja. Na Igrzyskach Olimpijskich we francuskim Alberville zostają sparowani w konkurencji łyżwiarstwa figurowego. Zaczynają burzliwą walkę o medal. Reżyserem filmu, który szybko stał się klasykiem kina i doczekał się kontynuacji, jest Paul Michael Glaser. Scenariusz napisał Tony Gilroy. Mimo że niekoniecznie przekonał do siebie krytyków, sportową komedię romantyczną "Na ostrzu" pokochało mnóstwo widzów na całym świecie.

"Eddie zwany Orłem" (2016)

Zdjęcie Hugh Jackman, Eddie Edwards i Taron Egerton na europejskiej premierze "Eddie zwany Orłem" / Dave J Hogan / Getty Images

Film produkcji niemiecko-brytyjsko-amerykańskiej ukazujący wydarzenia z życia Eddiego Edwardsa, amatorskiego skoczka narciarskiego. Zapalony sportowiec, mimo wątpliwości selekcjonerów, dziennikarzy i całej opinii publicznej, wywalczył awans na Zimową Olimpiadę w Calgary w 1988 roku. Dokonał niemożliwego, mimo że nikt w niego nie wierzył. Tragikomiczna produkcja debiutowała w 2016 roku i została wyreżyserowana przez Dextera Flechera. Scenariusz napisali Simon Kelton oraz Sean Macaulay. W rolę upartego Eddiego wcielił się Taaron Egerton, a na ekranie partneruje mu plejada gwiazd Hollywood m.in. Hugh Jackman czy Christopher Walken.

"Cud w Lake Placid" (2004)

W 2004 roku na ekranach zadebiutował amerykański dramat rozgrywający się na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Lake Placid. Historia oparta na faktach, napisana przez Erica Guggenheima, ukazuje znany Amerykanom "cud na lodzie". Właśnie na Olimpiadzie w 1980 roku reprezentacja hokejowa USA o wątpliwej opinii, pokonała piętnastoletnich mistrzów z ZSRR. Nikt się nie spodziewał, a jednak zdobyli złoto. Reżyserem filmu jest Gavin O’Connor. W produkcji wystąpili m.in. Kurt Russell, Patricia Clarkson, Noah Emmerich, Sean McCann i Kenneth Welsh.

"Ostrza chwały" (2007)

Will Ferrell i Jon Heder w komedii "Ostrza chwały", wyreżyserowanej przez Josha Gordona i Willa Specka, wcielili się w dwóch łyżwiarzy figurowych. Jeden z nich, Jimmy, może pochwalić się, że w życiu niczego mu nie brakuje i co roku startuje w zawodach. Drugi, Chazz, został wychowany przez uliczne gangi i w swoich występach często improwizuje. Na Igrzyskach Olimpijskich w Sztockholmie, zdobywają pierwsze miejsce ex aequo. Sfrustrowani wszczynają bójkę, która skutkuje zakazem ich uczestnictwa w solowych występach na olimpiadach. Kilka lat później panowie postanawiają połączyć siły jako pierwsza męska para startująca w łyżwiarstwie figurowym dla dwóch osób. Ich celem jest oczywiście złoto.

"Jestem najlepsza. Ja, Tonya" (2017)

Zdjęcie Kadr z filmu "Jestem najlepsza. Ja, Tonya" / materiały prasowe

Amerykański film biograficzny z 2017 roku w reżyserii Craiga Gillespie. Fabuła opiera się na życiu i karierze znanej łyżwiarki figurowej Tonyi Harding, w którą wcieliła się australijska aktorka Margot Robbie. W 1994 roku zawodniczka sportowa uwikłana była w incydent, w którym ucierpiała jej główna rywalka. Atak na młodą Nancy Kerrigan, miał wykluczyć ją z udziału w Igrzyskach Olimpijskich w Norwegii. Nie wszystko poszło jednak zgodnie z planem przebiegłej Tonyi...

"Reggae na lodzie" (1993)

Kolejny film oparty na prawdziwych wydarzeniach. Tym razem historia opowiada o bobsleistach z Jamajki: Derice Bannock, Sance Coffie, Yulu Brennerze i Juniorze Bevilu. Czwórka sportowców o wielkich marzeniach chce wystąpić na Igrzyskach Olimpijskich w Calgary w 1988 roku. By to osiągnąć, zatrudniają trenera, byłego amerykańskiego bobsleistę Irvinga "Irva" Blitzera. W wymienionych bohaterów wcielają się Leon Robinson, Doug E. Doug, Malik Yoba, Rawle D. Lewis oraz John Candy. Familijna produkcja została wyreżyserowana przez Jona Turteltauba i debiutowała na ekranach w 1993 roku.

