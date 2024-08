Wielki powrót aktora. Zdradza, jak otrzymał wyczekiwaną rolę

Do spotkania doszło rok temu. Poza aktorem i producentem wzięła w nim udział także Susan Downey, żona zdobywcy Oscara za "Oppenheimera" i jego partnerka biznesowa. W pewnym momencie Feige zasugerował, że Downey Jr. mógłby wrócić do Kinowego Uniwersum Marvela (MCU). Dla aktora i jego żony była to niespodziewana informacja. Przecież Iron Man, w którego wcielał się przez 11 lat, zginął w finale "Avengers: Koniec gry".

"Jak możemy się wtedy nie cofnąć? Jak nie zawieść oczekiwań? Jak je podbić i przebić?" - zastanawiał się Downey Jr. Feige wskazał wtedy na Doktora Dooma, głównego antagonistę Fantastycznej Czwórki, którego debiutu w MCU od dawna wyczekują fani. "Zróbmy go dobrze" - zaproponował.

Downey Jr. później spotkał się z Bobem Igerem, szefem Disneya. Rozmowa miała pierwotnie dotyczyć jego udziału w rozwój parków rozrywki. Iger wiedział już o pomyśle obsadzenia go w roli Dooma i zaaprobował go.

Robert Downey Jr. wraca do Marvela. Rekordowa gaża aktora

Aktor nie zdradził szczegółów rozmów z wytwórnią. Po raz kolejny podkreślił jednak, że wcieli się w Victora Von Dooma, władcę Latverii, a nie alternatywną wersję Iron Mana.

Angaż Downeya Jr. ogłoszono pod koniec lipca 2024 roku podczas Comic Conu w San Diego. Aktor zagra Dooma w "Avengers: Doomsday" i "Avengers: Secret Wars". Otrzyma za to 100 milionów dolarów, a do tego należy dodać jeszcze bonusy za dobre osiągnięcia finansowe. Jego umowa przewiduje także liczne udogodnienia, między innymi podróże prywatnym odrzutowcem i dedykowaną ochronę.

Victor Von Doom po raz pierwszy pojawił się w piątym zeszycie "Fantastycznej Czwórki" z 1962 roku. Od tego czasu stał się jednym z najpopularniejszych złoczyńców Marvela. Zakuty w metalową zbroję, która daje mu nadludzką siłę, możliwość latania i emitowania wiązek energii, Doom jest także geniuszem oraz mistrzem czarnej magii. Wyniosły i mówiący o sobie w trzeciej osobie, rządzi Latverią — fikcyjnym królestwem, znajdującym się między Rumunią, Serbią i Węgrami. Na przestrzeni lat Doom starł się z wszystkimi najważniejszymi herosami Marvela. Czasem współpracował z nimi, gdy tylko mógł odnieść przy tym osobiste korzyści.

Kiedy zobaczymy Doctora Dooma na dużym ekranie?

Za reżyserię "Avengers: Doomsday" i "Avengers: Secret Wars" odpowiadają bracia Joe i Anthony Russo. Poza Downeyem Jr. potwierdzono w nich także udział Pedro Pascala, Vanessy Kirby, Josepha Quinna i Ebona Mossa-Bachracha, czyli filmowej Fantastycznej Czwórki. Pierwszy film wejdzie do kin 1 maja 2026 roku, drugi - 7 maja 2027 roku.