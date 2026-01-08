"Zaplątani": disneyowski hit powraca na ekrany

"Zaplątani", disneyowski hit z 2010 roku, to zdecydowanie jedna z najlepszych realizacji studia, która zyskała na całym świecie rzesze fanów. W ostatnim czasie Disney odświeża swoje klasyki i tworzy z nich wersje aktorskie. Taki los spotkał już "Małą syrenkę", "Królewnę Śnieżkę", "Lilo i Stitcha" czy "Aladyna". Teraz swojej wersji live-action doczeka się światowy hit "Zaplątani".

Przypomnijmy, że film opowiada historię zaginionej księżniczki Roszpunki, która większość swojego życia spędziła w zamknięta w wieży przez kobietę, która udawała jej matkę. Gdy przez przypadek trafia do niej przystojny złodziejaszek Flynn Rider, Roszpunka wchodzi z nim w układ i w końcu wydostaje się z pułapki. Odkrywa życie na nowo, zaprzyjaźnia się z dzielnym rumakiem i oczywiście - zakochuje w nowo poznanym koledze.

Film, będący fenomenem popkultury, zarobił ponad 590 milionów dolarów na całym świecie, zdobył nominację do Oscara za piosenkę "I See the Light" i był jednym z filmów, które ożywiły gatunek księżniczek Disneya dla nowego pokolenia.

Kto zagra Roszpunkę i Flynna Ridera?

Wiemy już, że w główną rolę Roszpunki wcieli się Teagan Croft, 21-letnia australijska aktorka, którą znamy przede wszystkim z serii "Tytani". Charyzmatycznego Flynna zagra Milo Manheim, 24-letni amerykański aktor, który dał się poznać szerszej publiczności dzięki serii filmów "Zombie". W oryginale głosów postaciom użyczyli Mandy Moore i Zachary Levi.

Teagan Croft

Milo Manheim

W grudniu 2024 roku dowiedzieliśmy się, że reżyser filmu "Król rozrywki" Michael Gracey dołączył do obsady, aby wyreżyserować film na podstawie scenariusza Jennifer Kaytin Robinson. Szczegóły fabuły nowego filmu "Zaplątani" są owiane tajemnicą. Głośno mówiło się o tym, że Scarlett Johansson rozważała rolę Matki Gothel, ale ostatecznie wycofała się z projektu.

