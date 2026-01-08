Aktorzy uwielbiają "Jedną bitwę za drugą". Rekord nominacji pobity

O najważniejszą nagrodę za obsadę oprócz dzieł Andersona i Cooglera walczą "Frankenstein" Guillermo del Toro, "Hamnet" Chloé Zhao i "Wielki Marty" Josha Safdie. Każdy z tych filmów otrzymał po trzy nominacje do nagród Aktorów.

Na liście zabrakło zagranicznych pretendentów do Oscara, którzy wciąż mają bardzo duże szanse na nominację do wyróżnień Akademii. Aktorzy nie nominowali "To był zwykły przypadek" Jafara Panahiego za obsadę i "Tajnego agenta" Klebera Mendonçy Filho za główną rolę Wagnera Moury. Największym zaskoczeniem jest brak jakiejkolwiek nominacji do "Wartości sentymentalnej" Joachima Triera. Według analityków w wyścigu po aktorskie nominacje do Oscara liczą się Renate Reinsve, Elle Fanning, Inga Ibsdotter Lilleaas i Stellan Skarsgård.

32. Nagrody Aktorów. Kiedy zostaną wręczone?

32. gala wręczenie nagród aktorów odbędzie się 1 marca 2026 roku. Ceremonia będzie transmitowana na żywo w serwisie Netflix. Wcześniej ogłoszono, że nagrodę za całokształt twórczości otrzyma na niej Harrison Ford.

Nominacje do nagród Aktorów w kategoriach filmowych

Obsada w filmie pełnometrażowym

"Frankenstein"

"Grzesznicy"

"Hamnet"

"Jedna bitwa po drugiej"

"Wielki Marty"

Aktor w roli pierwszoplanowej

Timothée Chalamet, "Wielki Marty"

Leonardo DiCaprio, "Jedna bitwa po drugiej"

Ethan Hawke, "Blue Moon"

Michael B. Jordan, "Grzesznicy"

Jesse Plemons, "Bugonia"

Aktorka w roli pierwszoplanowej

Jessie Buckley, "Hamnet"

Rose Byrne, "Kopnęłabym cię, gdybym mogła"

Kate Hudson, "Song Sung Blue"

Chase Infiniti, "Jedna bitwa po drugiej"

Emma Stone, "Bugonia"

Aktor w roli drugoplanowej

Miles Caton, "Grzesznicy"

Benicio Del Toro, "Jedna bitwa po drugiej"

Jacob Elordi, "Frankenstein"

Paul Mescal, "Hamnet"

Sean Penn, "Jedna bitwa po drugiej"

Aktorka w roli drugoplanowej

Odessa A’Zion, "Wielki Marty"

Ariana Grande, "Wicked: Na dobre"

Amy Madigan, "Zniknięcia"

Wunmi Mosaku, "Grzesznicy"

Teyana Taylor, "Jedna bitwa po drugiej"

Zespół kaskaderski w filmie pełnometrażowym

"F1"

"Frankenstein"

"Grzesznicy"

"Jedna bitwa po drugiej"

"Mission: Impossible — The Final Reckoning"