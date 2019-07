Wieczór Kinomana w plenerze, czyli Letnie Kino Samochodowe TVP Kultura w Warszawie

W sobotnie wieczory, począwszy od 3 sierpnia, TVP Kultura zaprasza na wspólne oglądanie klasycznych filmów sensacyjnych. Seanse odbędą się na parkingu TVP na Woronicza w Warszawie. Jakie tytuły przygotowano dla widzów?

Plakat akcji Letnie Kino Samochodowe TVP Kultura /TVP /materiały prasowe

Nawiązując do tradycji amerykańskich drive-in cinema, gdzie widzowie oglądają filmy, wygodnie siedząc we własnych samochodach, TVP Kultura organizuje Letnie Kino Samochodowe dla wszystkich miłośników kinematografii i motoryzacji.

Bezpłatne seanse rozpoczną się o godzinie 21:00 na parkingu TVP przy ul. Jana Pawła Woronicza 17. Dla niezmotoryzowanych zostaną przygotowane wygodne leżaki.



PROGRAM:



3 sierpnia: "Znikający punkt", reż. Richard C. Sarafian (1971)

Kultowy film drogi, uznany za manifest wolności i nonkonformizmu. Główny bohater, weteran wojny w Wietnamie i były policjant Kowalski, ma dowieźć sportowy wóz z Kolorado do Kalifornii, w czasie nie dłuższym niż 15 godzin. W pewnym momencie zaczyna go ścigać policja. "Znikający punkt" zainspirował wielu artystów, jak Quentin Tarantino i Edgar Wright, którzy nawiązali do niego w swoich dziełach ("Deathproof: Grindhouse" i "Baby Driver"), a zespół Primal Scream nagrał w 1997 r. płytę "Vanishing Point" pomyślaną jako alternatywna ścieżka dźwiękowa do filmu.



10 sierpnia: "Francuski łącznik", reż. William Friedkin (1971)

Klasyka kina sensacyjnego. Dwóch nowojorskich policjantów walczy z międzynarodową siatką przemytników heroiny. Szlak wiedzie z Marsylii aż do Nowego Yorku, gdzie działa tytułowy francuski łącznik. Oparty na faktach obraz zdobył w 1972 r. Oscara w kategorii "najlepszy film". W rolach głównych wystąpili Gene Hackman, Roy Scheider i Fernando Rey.



17 sierpnia: "Baby Driver", reż. Edgar Wright (2017)

Szaleńcza jazda z kierowcą gangsterów i porachunki w rytmie przeboju "Tequila". Główny bohater, zwany "Baby", pomaga w napadach, umożliwiając złodziejom szybką i brawurową ucieczkę z miejsca przestępstwa. Zostało mu ostatnie zlecenie, aby spłacić gangstera Doca. Potem zacznie nowe życie ze swoją dziewczyną Deborą. W rolach głównych zagrali Ansel Elgort, Kevin Spacey, Jamie Foxx i Lily James.



24 sierpnia: "Bullitt", reż. Peter Yates (1968)

Arcydzieło kina policyjnego i absolutny klasyk kinematografii amerykańskiej z niezapomnianym Steve’em McQueenem w roli głównej. Do historii gatunku przeszedł pościg samochodowy wąskimi i stromymi ulicami San Francisco, trwający 9 minut i 42 sekundy, pierwsza tego typu scena w historii kina. Główny bohater, detektyw Frank Bullitt, otrzymuje rozkaz ochrony człowieka, który ma składać zeznania przeciwko mafii. Świadek jednak ginie i Bullitt postanawia rozpocząć śledztwo na własną rękę.



31 sierpnia: "The Blues Brothers", reż. John Landis (1980)

Kultowa komedia z gościnnym udziałem gwiazd muzyki, jak m.in. Aretha Franklin, Ray Charles i James Brown, których piosenki nadają zawrotnego tempa niesamowitym przygodom braci Blues. Jake Blues (John Belushi) wychodzi z więzienia i razem z Elwoodem Bluesem (Dan Aykroyd) postanawia reaktywować swój dawny zespół muzyczny, aby zebrać pieniądze potrzebne na uratowanie sierocińca, w którym obaj się wychowali. W małych rólkach wystąpili m.in. Steven Spielberg i słynna brytyjska modelka Twiggy.



Letnie Kino Samochodowe organizowane przez TVP Kultura jest częścią Filmowej Stolicy Lata 2019. To 14. edycja popularnej i lubianej przez warszawiaków imprezy, w ramach której organizowane są bezpłatne pokazy filmów w różnych lokalizacjach na terenie miasta.