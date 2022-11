Emily Blunt nie chce już grać silnych kobiet! Nudzą ją

Widzów programu "The View" czekała w poniedziałek przykra niespodzianka. Tego dnia w studiu nie pojawiła się bowiem charyzmatyczna gospodyni Whoopi Goldberg, a jej obowiązki tymczasowo przejęła Sara Haines. Przyczyną nieobecności gwiazdy był zły stan zdrowia, o czym poinformował w rozmowie z "Entertainment Weekly" jej przedstawiciel. Jak ujawnił, tuż przed występem gwiazda "bardzo źle się poczuła", a nieco później uzyskała pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa. Po raz ostatni laureatka Oscara pojawiła się w "The View" 10 listopada w programie poświęconym obchodom jej urodzin. Trzy dni później komiczka skończyła 67 lat.

Whoopi Goldberg: Ponownie zachorowała na koronawirusa

Dla Goldberg to kolejne starcie z COVID-19 - gwiazda zaraziła się już pod koniec zeszłego roku w czasie przerwy świątecznej. O zmaganiach z dokuczliwymi objawami infekcji opowiedziała na początku stycznia. Jak wówczas podkreśliła, diagnoza ją zszokowała, gdyż wcześniej przyjęła trzy zalecane dawki szczepionki przeciwko koronawirusowi.

"Byłam naprawdę zdumiona, bo nikt z mojego otoczenia ostatnio nie chorował, starałam się zachowywać wszelkie środki ostrożności, wydawało mi się, że nie zrobiłam nic, aby się narazić na zakażenie. Cóż, nie powstrzymało to omicronu" - wyjaśniła. I dodała, że gdyby nie szczepienie, przebieg choroby okazałby się zapewne znacznie ostrzejszy. "Mogło być dużo gorzej" - skwitowała.

Whoopi Goldberg: Powróci w "Zakonnicy w przebraniu"

Gdy tylko Goldberg wróci do zdrowia, zajmie się realizacją sequela legendarnej komedii "Zakonnica w przebraniu". Gwiazda nie tylko zagra w nim główną rolę, ale będzie też pełnić obowiązki producentki. Choć o planach nakręcenia kontynuacji mówiło się już od dwóch lat, dopiero latem Goldberg ogłosiła, że prace nad produkcją nabrały tempa. Nieco później aktorka zdradziła, że do projektu chciałaby zaangażować Keke Palmer, Lizzo i Nicki Minaj. Kultowa komedia z 1992 roku opowiada o piosenkarce, która przypadkowo jest świadkiem morderstwa. Żeby ochronić ją przed zabójcą, policja ukrywa ją w klasztorze, co prowadzi do wielu komicznych sytuacji. Za tę rolę Goldberg była nominowana do Złotego Globu i nagrody MTV.

