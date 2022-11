"Listy do M. 5": O czym opowiada film?

"Listy do M." powróciły z piątą częścią wigilijnej opowieści. W kolejnej odsłonie kultowej serii zobaczymy świąteczne perypetie ulubionych bohaterów. Z czym zmierzą się tym razem? Melowi ( Tomasz Karolak ) jak zwykle nic nie wychodzi. Zbieg okoliczności sprawia, że staje się bohaterem mimo woli, a jego nie zawsze kryształowy charakter znowu zostaje wystawiony na próbę. Wojciech ( Wojciech Malajkat ), który nie czuje wszechobecnej radosnej atmosfery, spotyka na swojej drodze kogoś, kto zmienia jego świąteczne plany.



Z kolei Karina ( Agnieszka Dygant ) i Szczepan ( Piotr Adamczyk ) uwikłają się w walkę o spadek, który może poróżnić nawet najbliższych. Przekonają się czy z rodziną rzeczywiście dobrze wychodzi się tylko na zdjęciach. To oczywiście nie wszystko! W tej części pojawią się też nowi bohaterowie i ich zaskakujące historie. Twórcy "Listów do M. 5" skupią się jak zawsze na uniwersalnych wartościach, takich jak miłość, bliskość czy życzliwość, które obecnie są najistotniejsze.



"Listy do M.": Ta seria bije rekordy

"Listy do M." już od ponad dekady przyciągają do kin ogromne rzesze fanów, każda kolejna część cieszyła się jeszcze większą popularnością od poprzedniej. O tym jak rosło zainteresowanie tą kultową serią, najlepiej świadczą imponujące wyniki box office: "Listy do M." zobaczyło w kinach 2 560 734 widzów, "Listy do M. 2" 2 969 302 widzów, a "Listy do M. 3" 3 013 981 widzów.

"Listy do M. 5" [trailer]

Najnowszy film z ukochanej przez miliony Polaków świątecznej serii przed tygodniem wybił się na pierwsze miejsce box office, notując aż 288 523 widzów, co łącznie z pokazami przedpremierowymi dało 291 817 widzów po weekendzie otwarcia. Teraz na jego koncie jest już 731 855 widzów.