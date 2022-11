Shaun Weiss: Najważniejsze role

Popularność przyniósł mu natomiast film z 1992 roku pt. "Potężne Kaczory" opowiadający o dziecięcej drużynie hokeja. Obraz cieszył się tak dużą popularnością, że nakręcono aż trzy części. Weiss grał w każdej z nich. Później pojawił się w kilku produkcjach telewizyjnych oraz serialach. Znaczącą rolę zagrał w filmie Disneya "Heavyweights", który opowiadał o chłopcach próbujących zrzucić zbędne kilogramy na obozie dla puszystych.

Następnie pojawiał się w epizodach w kilkudziesięciu serialach, m.in. "Mr Rhodes", "King of Queens", "Boy Meets World". Na dłużej zagościł w obsadzie dramatu "Freaks and Geeks" czy "Why Not Weiss" z 2016 roku. Ostatni raz na ekranie pojawił się w 2016 roku w filmie "Mad", ale zagrał tam mało znaczącą rolę.

Shaun Weiss: Problemy z używkami i prawem

Większość widzów pamięta aktora jako pulchnego i uroczego chłopca filmów o przygodach drużyny hokejowej. Niestety, po początkowym sukcesie, Weiss zaprzepaścił swoją szansę na filmową karierę. Z czasem nowe propozycje przestały spływać, a aktor zaczął topić smutki w używkach.

Jego sytuacja znacząco pogorszyła się w 2015 roku po śmierci ojca aktora. Shaun Weiss już praktycznie nie odstawiał butelki, uzależnił się od narkotyków i miał kłopoty z prawem. Za kratki trafił po raz pierwszy w 2017 r., kiedy został skazany za kradzież. W więzieniu miał spędzić 150 dni, jednak skończyło się tylko na 12. Pięć dni po wyjściu wpadł znowu - tym razem za posiadanie metamfetamıny.

Problemy z prawem miał także w sierpniu 2018 roku, gdy aresztowano go za picie w miejscu publicznym. W styczniu 2020 ponownie został aresztowany, tym razem za próbę kradzieży samochodu. Był pod wpływem narkotyków.

Wyciągnięta dłoń i powrót do trzeźwości

Paradoksalnie to aresztowanie było punktem zwrotnym w jego życiu. W powrocie do trzeźwości pomógł mu aktor Drew Gallagher. "Nie jest zwykłym ćpunem, który bardziej lubi być na haju niż mieć świetną karierę. Chodzi o to, że jest chory psychicznie" - mówił o aktorze w rozmowie z mediami.

Na Instagramie dokumentował powrót Shauna Weissa do zdrowia. Gallagher do tej pory jest ogromnym wsparciem dla byłego gwiazdora. Weiss na swoim Instagramie opublikował grafikę z napisem "Kocham Drew Gallaghera". Jesienią ubiegłego roku dodał z kolei zdjęcie z nowonarodzonym synem aktora.

Shaun Weiss powraca do grania

Shaun Weiss był niedawno gościem programu "Addiction Talk", w którym opowiedział o swoim uzależnieniu i najgorszym okresie swojego życia. Wyznał, że ważył wtedy 46 kilogramów, nie mył się i miał robaki we włosach. "Byłem w strasznym miejscu. Umarłbym, gdyby nie ci mili funkcjonariusze z biura szeryfa, którzy interweniowali i ocalili mnie" - mówił były aktor.

Gwiazdor "Potężnych kaczorów" przyznał też, że do jego upadku przyczyniła się również przedwczesna sława. Popularność sprawiła bowiem, że będąc jeszcze dzieckiem uzależnił się od adrenaliny. "Wszystko było dla mnie bardziej ekscytujące niż dla przeciętnego 13-latka. Wyjazdy, loty do różnych miejsc, bycie w filmach. Uzależniłem się szybko od ekscytujących momentów. I gdy to się skończyło, nie wiedziałem, jak sobie z tym poradzić. Znalazłem tę ekscytację w narkotykach. Najważniejsze było to uczucie sięgania po coś złego".

Życie aktora powoli wraca na dobre tory. Dostał szansę na nowe życie i chce ją wykorzystać. Właśnie pracuje nad nowym filmem. Na planie pojawił się pierwszy raz od bardzo dawna. Zaczął również aktywnie korzystać z Instagrama oraz TikToka.