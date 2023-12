Według reżysera "Koloru purpury" obecność w filmie Whoopi Goldberg podkreśla ciągłość między jego filmem a produkcją Stevena Spielberga z 1985 roku. "Zawsze wiedziałem, że chciałbym pewnego rodzaju łącznika między oryginalną obsadą a nową ekipą. Najbardziej oczywistym wyborem była Whoopi, ponieważ jej nazwisko jest synonimem tego tytułu" - przyznał Bazawule, przyznając, że telefoniczna rozmowa, w której zaoferował Whoopi Goldberg występ w swym filmie był "jednym z najbardziej nerwowych" telefonów w jego życiu.

Scenarzysta Marcus Gardley podkreślił zaś symboliczny wymiar epizodu Whoopi Goldberg.

"Ona nie tylko pomaga przy narodzinach, lecz [czujemy, jakby] sama dawała życie tej roli i przekazywała ją dalej. To jedna z najpiękniejszych scen, ponieważ widzimy [Goldberg] patrzącą z dumą na [Mpasi] i mówiącą jej: Uda ci się'" - powiedział Gardley w rozmowie z "Los Angeles Times".

Wideo "Kolor purpury" [trailer]

"Kolor purpury" wraca na kinowy ekran po niemal 40 latach

Musical Blitza Bazawule'a powstał na podstawie nagrodzonej Pulitzerem książki "Kolor purpury" autorstwa Alice Walker, którą na duży ekran przeniósł w 1985 roku Steven Spielberg w filmie pod tym samym tytułem.



"Kolor purpury" opowiada historię trudnego życia prostej kobiety żyjącej na amerykańskim Południu i doświadczającej przemocy ze strony swojego ojca, a później męża.

Filmową wersję musicalu reżyseruje Blitz Bazawule, twórca znany ze swojej współpracy z Beyonce. Scenariusz adaptacji musicalu napisał Marcus Gardley ("The Chi") na podstawie powieści Alice Walker i scenicznego musicalu autorstwa Marshy Norman z muzyką i tekstami piosenek autorstwa Brendy Russell, Allee Willis i Stephena Braya.



"20 lat po tym, jak zagrałam Sofię w 'Kolorze purpury' , jestem jedną z producentek filmu. Przenosimy ten musical na duży ekran. Nadchodzący film przez wiele lat był marzeniem moim i producenta Scotta Sandersa. Filmowa adaptacja pozwoli nam zaprezentować nową, rozwiniętą wersję musicalu, dostosowaną do nowego pokolenia widzów. Jeśli spodobał wam się oryginał, gwarantuję, że ucieszy was jego filmowa wersja" - mówiła w 2022 roku Oprah Winfrey .

"Film jest pełen magicznego realizmu i wizualnych niespodzianek. Jest piękny i radosny. Jest pełen nadziei i dumy i niesie ze sobą tę niezwykłą głębię. Wierzę, że wszyscy to poczują, gdy w Boże Narodzenie 2023 roku zobaczą ten film" - zapewniła Oprah, dla której zarówno książka, jak i jej adaptacja mają szczególne znaczenie. Najpotężniejsza kobieta amerykańskiej telewizji wyznała, że "Kolor purpury" na zawsze odmienił jej życie.

W nowym "Kolorze purpury" grają: Taraji P. Henson ("Czego pragną mężczyźni"), Danielle Brooks ("Orange Is the New Black"), Colman Domingo ("Ma Rainey: Matka bluesa"), Corey Hawkins ("Czarne bractwo. BlacKkKlansman"), H.E.R. ("Piękna i Bestia: 30. rocznica"), Halle Bailey ("Mała syrenka"), Aunjanue Ellis-Taylor ("King Richard: Zwycięska rodzina"), Phylicia Pearl Mpasi oraz debiutująca na ekranie Fantasia Barrino.