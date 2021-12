"West Side Story": ​Rita Moreno z szansami na kolejnego Oscara?

Premierę "West Side Story" zaplanowano na 10 grudnia tego roku. Film miał trafić do kin przed rokiem, ale plany pokrzyżowała pandemia COVID-19. Teraz nic już nie przeszkodzi filmowi Spielberga w trafieniu na duży ekran.



"West Side Story": Nowa wersja powalczy o Oscara?

"West Side Story" pokazano już wybranym widzom podczas pierwszych seansów przedpremierowych i opinie są pochlebne. Należy się więc spodziewać, że film zamiesza w wyścigu oscarowym. Namieszać może też Rita Moreno, która wcieliła się w nim w rolę Valentiny. W musicalu z 1961 roku grała Anitę.



Jak wylicza portal "Variety", jeśli 8 lutego przyszłego roku Rita Moreno zostanie nominowana do Oscara, zostanie najstarszą osobą, jaka dostała nominację do tej nagrody. Aktualnie rekord ten należy do Agnes Vardy, która w chwili nominacji miała 89 lat. Moreno jest o rok starsza. Jeśli zaś Moreno Oscara dostanie, będzie najstarszą laureatką tej nagrody. Wyprzedzi bowiem Jamesa Ivory'ego, który otrzymał Oscara za scenariusz filmu "Tamte dni, tamte noce", który w chwili triumfu miał 89 lat.

Nominacja dla Moreno będzie też oznaczać, że zostanie pierwszą latynoską aktorką dwukrotnie nominowaną do Oscara. Zwycięstwo, co oczywiste, da jej miano pierwszej latynoskiej aktorki z dwoma Oscarami, jak też pierwszej aktorki, która dostała Oscara za inną rolę w remake'u filmu, za który już wcześniej była nagrodzona Oscarem.

A to nie wszystko. Rita Moreno jest na dobrej drodze do wyraźnego pobicia jeszcze jednego rekordu. Nominacja do Oscara za "West Side Story" oznaczać będzie, że pomiędzy jej pierwszą, a ostatnią nominacją minęło 60 lat. Dotychczas liderką tej klasyfikacji jest Katharine Hepburn, u której czas pomiędzy pierwszą a ostatnią nominacją wyniósł "tylko" 48 lat.

"West Side Story" według Spielberga

Film Stevena Spielberga to druga ekranizacja słynnego broadwayowskiego musicalu z 1957 roku. Po raz pierwszy na duży ekran został on przeniesiony w 1961 roku przez Roberta Wise’a i Jerome’a Robbinsa. Dla Spielberga, któremu nieobca jest większość gatunków filmowych, "West Side Story" jest pierwszym w karierze reżyserskiej musicalem.



Akcja "West Side Story" rozgrywa się w latach 50. ubiegłego wieku. Bohaterem filmu jest przywódca portorykańskiego gangu Sharksów, Bernardo. Ich przeciwnikiem jest gang Jetsów w całości złożony z białych Amerykanów. Na jego czele stoi Riff. Przyjaciel Riffa, Tony, zakochuje się w siostrze Bernarda, Marii. Zakazana miłość prowadzi do tragedii.



W rolach zakochanych, Tony'ego i Marii w filmie Spielberga wystąpili Ansel Elgort ("Baby Driver") oraz Rachel Zegler, którą za jakiś czas zobaczymy też w kontynuacji komiksowego filmu "Shazam!". Pozostałe role zagrali: Ariana DeBose, David Alvarez, Mike Faist, Corey Stoll oraz Brian d’Arcy James.

