Weronika Rosati: To było moje marzenie

"Jestem podekscytowana możliwością podzielenia się z wami w końcu informacją o tym, co robiłam przez ostatnie tygodnie. Z dumą ogłaszam, że zostałam współproducentką wykonawczą genialnej adaptacji 'Króla Leara' Williama Szekspira, filmu 'Lear Rex'. W obsadzie znajdują się zdobywcy Oscarów. Al Pacino zagrał Króla Leara. Obok niego występują Jessica Chastain, Ariana DeBose, Rachel Brosnahan, Peter Dinklage oraz Danny Huston. Film wyreżyserował Bernard Rose" - napisała na Instagramie Weronika Rosati.

Reklama

"Zakończyliśmy już zdjęcia, a film jest na etapie postprodukcji. Dziękuję absolutnemu mistrzowi, producentowi Barry'emu Navidiemu, za zaproszenie mnie do bycia częścią tego wspaniałego filmu. Produkowanie zawsze było moim marzeniem, dlatego jestem tak wdzięczna, że mogę zacząć tę przygodę w gronie tak ikonicznej obsady i ekipy. W szkole filmowej czytałam wszystkie dzieła Szekspira, a występy legendarnego Ala Pacino inspirowały mnie. Chciałabym cofnąć się w czasie i powiedzieć dziewiętnastoletniej marzycielce, że pewnego dnia będzie częścią filmowej historii. Dedykuję to jej" - zakończyła polska aktorka.

Instagram Post Rozwiń

W oficjalnym opisie fabuły "Lear Rex" czytamy, że bohaterem filmu jest starzejący się król, który, chcąc zapobiec przyszłym konfliktom, dzieli swoje królestwo pomiędzy córki. Odrzucając kochającą córkę i pokładając zaufanie w okrutnej starszyźnie, traci władzę i trafia na koszmarne wygnanie.

W produkcji Bernarda Rose'a wystąpią również takie gwiazdy, jak Ted Levine, LaKeith Stanfield, Stephen Dorff i Chris Messina.



Rosati kontynuuje ponadto swoją karierę aktorską. Ostatnio pracowała na planie dramatu "Object Permanence", w którym pojawi się również Andrzej Chyra. Obecnie zajęta jest pracami nad thrillerem "Black Box (Flight 298)".



Weronika Rosati: Marzenia o Hollywood

Aktorka urodziła się 9 stycznia 1984 roku w Warszawie. Jest córką ekonomisty i polityka Dariusza Rosatiego, który jest w połowie Włochem oraz projektantki mody Teresy Rosati. Gdy miała zaledwie dwa lata wraz z rodziną, wyjechała do Princeton, gdzie jej ojciec otrzymał posadę wykładowcy, a gdy miała sześć lat, rodzina przez pięć lat mieszkała w Szwajcarii. Obecnie Rosati wraz z córką mieszka w Los Angeles.

Zainteresowanie aktorstwem wykazywała już jako nastolatka. Uczęszczała do ogniska teatralnego działającego przy Teatrze Ochoty w Warszawie, uczyła się także tańca i akrobatki w teatrze Studio Buffo. Jeszcze przed napisaniem matury, w ramach wyjątku, została przyjęta do prywatnej policealnej Szkoły Aktorskiej im. Haliny i Jana Machulskich w Warszawie.



"Kiedy byłam nastolatką, a nawet dzieckiem zawsze wszystkim powtarzałam, że zostanę międzynarodową aktorką i będę grać w hollywoodzkich filmach oraz że będę mieszkać w Los Angeles. Moje plany na przyszłość, moje marzenia spotykały się z szyderczymi uśmiechami i sceptycyzmem dorosłych, jak i z wyśmiewaniem się ze mnie przez rówieśników" - przyznała aktorka we wpisie na Instagramie.



W 2003 roku Rosati dostała się na Wydział Aktorski Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera w Łodzi. Już po półtora roku studiów wzięła urlop dziekański, aby kontynuować pracę na planie serialu "M jak miłość". Ostatecznie rzuciła studia i wyjechała do Stanów Zjednoczonych.

Po wyjeździe z Polski aktorka uczyła się w Stella Adler Academy of Acting and Theatre, Lee Strasberg Theatre and Film Institute, Larry Moss Studio oraz Ivana Chubbuck Studio. Ostatecznie ukończyła studia w Lee Strasberg Theatre and Film Institute i tym samym stała się dyplomowaną aktorką.