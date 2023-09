Wenecja bez gwiazd

To był dziwny festiwal, daleki od tego do jakiego przywykliśmy przez ostatnie lata. Czerwony dywan, który zawsze mienił się od wielkich gwiazd, osobiście prezentujących swoje nowe filmy, wyglądał podczas tej edycji dość ubogo. Wszystko za sprawą mocno skomplikowanej sytuacji w branży, jaką jest strajk scenarzystów i aktorów za oceanem. W efekcie ci zaangażowani w produkcję dla któregoś z wielkich amerykańskich studiów do czasu wyjaśnienia sytuacji zrezygnowali z udziału w promocji filmów. Odbiło się to rykoszetem na weneckim festiwalu, co z pewnością było sporą zagwozdką dla organizatorów.

Przyzwyczailiśmy się przecież do widoku tłumów fanów, którzy od wczesnych porannych godzin, nierzadko w pełnym słońcu, oczekiwali przez cały dzień swoich idoli. A ubiegłoroczne pojawienie się Timothée Chalameta czy Harry’ego Stylesa wywołało prawdziwą histerię. Nie ma co ukrywać, że trochę tego w tym roku brakowało. Było zdecydowanie spokojniej, bardziej wakacyjnie. Warto jednak dodać, że ci którzy na Lido ostatecznie przyjechali, czy to wspomniany Chazelle, czy Adam Driver występujący w sfinansowanym z niezależnych środków "Ferrari" Michaela Manna - wyrażali stanowcze i pełne poparcie dla strajkujących. Wygląda na to, że w tej sprawie środowisko jest bardzo mocno zjednoczone i nie zamierza zrobić ani kroku do tyłu.

Pozostaje mieć nadzieję, że ten spór znajdzie niedługo swój pozytywny finał, bo święto kina, jakim od dziesiątek lat jest wenecki festiwal, w trakcie swojej osiemdziesiątej edycji było niestety niepełne. A obok dobrych filmów, również ich twórców to miejsce potrzebuje jak tlenu.