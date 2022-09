Małgorzata Kożuchowska jako tytułowa "Zołza" w przewrotnej komedii opartej na ironicznej autobiografii Ilony Łepkowskiej - scenarzystki i producentki kultowych filmów i seriali ( "Nigdy w życiu!" , "M jak miłość"), w reżyserii Tomasz Koneckiego , twórcy hitów "Lejdis" , "Testosteron" i "Listy do M. 3" . Poznajcie zabawną i wzruszającą historię wyjątkowej i silnej kobiety, która zmieniła polski rynek filmowy i telewizyjny. Kobiety, która panuje nad wszystkim, ale... nie nad sobą.

Anna Sobańska ( Małgorzata Kożuchowska ) vel "Zołza", "Królowa", "Szekspir". Dotychczasowy bilans życiowy: 1 mąż, 2 dzieci, 36 statuetek, 40 milionów widzów. Liczba osób, które nie widziały jej twórczości filmowej: hmmm - być może 2 lub 3. Liczba bohaterów, których wymyśliła: 186. Liczba dotychczasowych porażek w życiu osobistym i zawodowym: 0 (przynajmniej tak jej się wydaje). Nadchodzące załamania nerwowe: 1

Anna to kobieta sukcesu i... niekwestionowana zołza. Jednym skinieniem kreuje gwiazdy, a drugim je unicestwia. Chce być silna i idealna w każdym obszarze, choć nie widzi, że jej życie jest dalekie od świata, który kreuje na ekranie. Kiedy jednak wydaje jej się, że ma wszystko, życie postanawia utrzeć jej nosa. Co z tego wyniknie? Czy Zołza zapanuje nad własnym życiem?

Francuski dramat "Niewierna" to intrygująca historia miłosnego trójkąta. Film ma już na swoim koncie nagrodę Srebrnego Niedźwiedzia za najlepszą reżyserię dla Claire Denis , która została przyznana podczas 72. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie.



Sara ( Juliette Binoche ) i Jean ( Vincent Lindon ) od kilku lat są w szczęśliwym związku. Łączy ich silne uczucie i niegasnące pożądanie. Pewnego dnia Sara przypadkowo spotyka na ulicy François ( Grégoire Colin ), swojego dawnego partnera i przyjaciela Jeana. Wkrótce potem François proponuje Jeanowi wspólną pracę, a sytuacja między nimi zaczyna wymykać się spod kontroli.

"Niewierna" to trzeci film Claire Denis ( "High Life" ) i uznanej scenarzystki Christine Angot, z którą reżyserka pracowała wcześniej m.in. przy produkcji "Isabelle i mężczyźni" również z Juliette Binoche w roli głównej. Aktorka zagrała teraz równie śmiałą i zaangażowaną rolę. Otoczeni namiętnością, bohaterowie filmu Denis wydają się być oddzieleni od społeczeństwa i pozornie nieświadomi jego niewzruszonej tendencji do dzielenia wszystkiego na sprzeczne kategorie.



Akcja komedii kryminalnej "Patrz jak kręcą" rozgrywa się na West Endzie w latach 50. XX wieku. W trakcie prac nad przygotowaniem filmowej wersji głośnej sztuki, ginie jeden z kluczowych członków ekipy. Sprawą morderstwa zajmują się zmęczony życiem inspektor Stoppard ( Sam Rockwell ) oraz młoda, entuzjastyczna policjantka Stalker ( Saoirse Ronan ). Ten pozornie niedopasowany duet zostaje wrzucony w wir wydarzeń kryminalnych, podejmując się ryzykownego śledztwa, by rozwikłać mroczną tajemnicę londyńskiego teatru. W gwiazdorskiej obsadzie filmu Toma George'a znaleźli się ponadto m.in.: Adrien Brody , Ruth Wilson , David Oyelowo i Harris Dickinson .



"Vortex" - nowe dzieło reżysera-skandalisty Gaspara Noé - to przejmujący i cierpliwy zapis ostatnich dni życia starszego małżeństwa, w które wcielili się: legenda francuskiego kina Françoise Lebrun i kultowy reżyser kina grozy Dario Argento . Noé tym razem stawia na twardy realizm, ale nie byłby sobą, gdyby nie eksperymentował formalnie. Od początku dzieli ekran na dwie części, osobno obserwując powoli tracącą kontakt z rzeczywistością, chorą na demencję żonę oraz schorowanego męża, który nie przyjmuje do wiadomości jej stanu. Mężczyzna za wszelką cenę stara się skończyć książkę o ukochanych filmach i śnieniu w kinie.



Po tragicznym wypadku, w którym życie stracił jeden z bliźniaków, Rachel ( Teresa Palmer ) i jej mąż Anthony ( Steven Cree ) - główni bohaterowie fińskiego horroru "The Twin" Taneliego Mustonena - przenoszą się na drugi koniec świata z synem, który pozostał przy życiu. Mają nadzieję, że zbudują swoje życie od nowa. Pobyt na cichej skandynawskiej wsi, który miał przynieść ukojenie, wkrótce ujawnia swe złowieszcze oblicze. Rachel odkrywa przerażającą prawdę o swoim synu i musi stawić czoła mrocznym siłom, które chcą go opanować.

Tytułowy bohater ukraińskiej animacji "Guliwer" to światowej sławy podróżnik i poszukiwacz przygód. Młodzieniec zostaje ponownie zaproszony do krainy Liliputów, którą wcześniej ocalił przed wrogą flotą sąsiedniego kraju Blefuscu. Dochodzi jednak do nieporozumienia, bowiem mieszkańcy oczekują, że u ich bram stanie olbrzym wielkości solidnego budynku, który samym swoim wyglądem odstraszy każdego wroga. Nic jednak z tego, bowiem Guliwer jest zwyczajnego wzrostu i niczym się w tym względzie nie różni od pozostałych mieszkańców. Rozczarowany król wtrąca przybysza do lochu. Tymczasem niezwyciężona armada Blefuscu pod komendą jej żądnego podbojów dowódcy przygotowuje kolejną inwazję. Los pokojowej krainy leży teraz w rękach Guliwera, jego dzielnego mysiego kompana i nowopoznanej przyjaciółki. Do pokonania licznej armii wroga potrzebna będzie nie siła, a spryt.



W piątek do polskich kin wchodzi również animacja "Miś Bamse na wulkanie" , kolejna odsłona przygód tytułowego niedźwiadka. Bamse i jego przyjaciele dowiadują się, że ich przyjaciel biolog zniknął podczas wyprawy badawczej. To staje się początkiem misji ratunkowej, która prowadzi bohaterów filmu przez szereg niebezpieczeństw. Po drodze napotkają stado głodnych wilków, samolubnych złoczyńców i groźne erupcje wulkanów.