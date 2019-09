Weekend w kinie: Znajomi i nieznajomi

Pięć filmów weszło na ekrany polskich kin w piątek, 27 września. Spośród nich najwięcej mówi się o dwóch rodzimych tytułach w gwiazdorskiej obsadzie: "Mowie ptaków" Xawerego Żuławskiego i "(Nie)znajomych" Tadeusza Śliwy.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Mowa ptaków" [trailer] materiały dystrybutora

Wyreżyserowana przez Xawerego Żuławskiego "Mowa ptaków" jest ekranizacją ostatniego scenariusza jego zmarłego w 2016 roku ojca, Andrzeja. To niezwykła opowieść o wykluczeniu i alienacji we współczesnej Polsce i szukaniu swojego miejsca w świecie, w którym każdą odmienność próbuje się zepchnąć na margines. Bohaterami "Mowy ptaków" są ludzie funkcjonujący na marginesie społeczeństwa - nauczyciel historii, którego poglądy odstają od dominującej narracji, bezrobotny polonista, sprzątaczka, kwiaciarka, kompozytor cierpiący na trąd i licealistka przygotowująca swój pierwszy film. Ci zepchnięci na margines bohaterowie muszą poradzić sobie w świecie, w którym bezmyślność i podążanie za tłumem stają dominująca postawą. O filmie było bardzo głośno przez kilka ostatnich miesięcy w związku z jego obecnością (początkowo go nie przyjęto) na FPFF w Gdyni.