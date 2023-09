"Zielona granica": Jeden z mocniejszych filmów Holland

"Zielona granica" uświadamia nam, że dyskusja o wyborach moralnych nie jest domeną akademickich sal, lecz dzieje się tu i teraz, we współczesnej Polsce. Film jest fikcją, ale jego scenariusz powstał na bazie prawdziwych wydarzeń, które dzieją się tuż obok nas. Przygotowania do filmu objęły setki godzin analizy dokumentów, wywiady z uchodźcami, strażnikami granicznymi, mieszkańcami pogranicza, aktywistami i ekspertami. Przejmująco aktualna "Zielona granica" to kino na istotny i angażujący temat, które otwiera oczy, trafia prosto w serce i nikogo nie pozostawia obojętnym. W filmie przeplatają się trzy perspektywy - uchodźców, polskich aktywistów i strażników granicznych - ale "Zielona granica" jest przede wszystkim opowieścią o ludziach. O ludziach stawianych przed sytuacjami granicznymi. Jest filmem o odwadze, o strachu i bohaterstwie, o krzywdzie i nadziei.

"Temat to za mało. Liczy się scenariusz, zdjęcia, reżyseria, aktorstwo, muzyka. I fakt, że to dzieło ważne, jeden z mocniejszych filmów Agnieszki Holland, film, który przetrwa, ponieważ ma wydźwięk uniwersalny, niezależnie od skali agresji, nieprawdziwych informacji, mowy nienawiści towarzyszących premierze. To minie, wszystko minie, będzie nikczemnym, mało znaczącym śladem, a kino pozostanie. Przetrwa, bo jest wspaniałe. Film o człowieku, człowieczeństwie. O tym, że krzywdy nigdy nie są niezawinione" - pisał w recenzji opublikowanej na Interii Łukasz Maciejewski.



"Strzępy": Opowieść o rodzinie

Paterokowie to kochająca się wielopokoleniowa rodzina. Mieszkają na Śląsku, prowadzą spokojne życie i cieszą się wspólnie spędzanymi chwilami. W tej harmonijnej rzeczywistości nagle pojawia się pęknięcie. Gerard (Grzegorz Przybył) zaczyna dziwnie się zachowywać, ma problemy z pamięcią, łamie normy i konwenanse. Okazuje się, że to pierwsze symptomy Alzheimera. Choroba szybko postępuje. Mężczyzna staje się nieobliczalny i coraz mniej przypomina siebie. Bliscy robią wszystko, by mu pomóc, ale z czasem i oni zaczynają "chorować". Łączące ich relacje zostają wystawione na próbę. Na światło dziennie wychodzą skrywane napięcia, sekrety i pretensje. Adam (Michał Żurawski) staje przed dylematem - życie pod jednym dachem z chorym ojcem czy zadbanie o dobro żony (Agnieszka Radzikowska) i córki (Pola Król). Jaką decyzję podejmie? Jak bardzo Alzheimer zmieni życie Pateroków? Czy podrze je na strzępy?

"Niezniszczalni": Bohaterowie kina akcji

Tym razem "Niezniszczalni" zostają wciągnięci w spisek, który może doprowadzić do wybuchu konfliktu nuklearnego między Rosją a Stanami Zjednoczonymi. Wybuch III wojny światowej wisi na włosku. Dowództwo nad ekipą przejmie bohater grany przez Stathama. Czy jego ludzie uratują świat przed totalną zagładą? Czy "Niezniszczalni" naprawdę okażą się niezniszczalni? W rolach głównych wystąpią Jason Statham, Sylvester Stallone, Dolph Lundgren, Megan Fox, Andy Garcia.

"Turkusowa suknia": Historia skomplikowana

Mina i Halim, małżeństwo z wieloletnim stażem, prowadzi niewielki zakład krawiecki w marokańskim mieście Sala. O talencie mężczyzny, a zwłaszcza niezwykłym hafcie, jakim ozdabia tradycyjne, szyte przez siebie stroje, jest na tyle głośno, że kolejne zamówienia znacznie przekraczają jego możliwości. Sytuacja zmusza Halima, by zatrudnił młodego pomocnika, choć początkowo nie jest do tego przekonany. Ostatecznie pod jego skrzydła trafia Youssef, dla którego praktyka u boku mistrza w swoim fachu, za jakiego uchodzi starszy z mężczyzn, jest wielką szansą. Przyglądanie się codziennej żmudnej pracy Halima to dla niego nie tylko możliwość doskonalenia własnych umiejętności, ale też lekcja cierpliwości oraz pokory. Tym cenniejsza, że z każdym dniem bohaterowie nabierają do siebie większego zaufania i zaczyna ich łączyć coraz bliższa więź, co nie pozostaje niezauważone przez Minę.

"George ma się dobrze": Wzruszający brytyjski film

Kipiąca energią, zabawna i wzruszająca brytyjska powieść o relacji ojca i córki. Chociaż Georgie ma dopiero 12 lat, potrafi poradzić sobie w każdych warunkach. Po śmierci matki postanowiła udawać, że mieszka z wujkiem. Zarabia na życie, kradnąc rowery z najbliższym kumplem - Alim. Mieszkając na przedmieściach Londynu, nikomu nie może w pełni zaufać. Kiedy nagle pojawia się w jej życiu ojciec, Jason, Georgie nie wita go z otwartymi ramionami. Powoli zaczynają oswajać się ze swoją obecnością i zbliżać, co z humorem ogrywa aktorski duet Loli Campbell i Harrisa Dickinsona. W efekcie otrzymujemy szaloną historię przyjaciół, którzy przy okazji stają się rodziną.

"Kosmici w mojej szkole": Zabawna animacja nie tylko dla dzieci

W wyniku kosmicznej anomalii statek Sił Obrony Galaktyki i jego miniaturowa załoga - Gus, Max i Sophie trafiają do wnętrza mózgu 16-letniego ucznia - Normana. Od teraz widzą i słyszą wszystko to co nastolatek. A to dopiero początek kłopotów, bo dzielni kosmici są w trakcie misji, od której zależy dobro i przyszłość Wszechświata. Teraz, aby pokonać największego wroga - międzygalaktycznego złoczyńcę Zoltharda, Gus, Max i Sophie będą musieli ujawnić się i poprosić chłopca o pomoc. Muszą się jednak śpieszyć, bo podstępny Zolthard przejął już kontrolę nad umysłem dyrektorki szkoły, do której chodzi Norman i przeciąga na swoją stronę kolejnych nauczycieli. Czasu jest coraz mniej, po szkolnych korytarzach krąży UFO, a kosmicznie komiczna konfrontacja dosłownie wisi w powietrzu!

