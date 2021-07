Weekend w kinie: Wakacyjnie

Film zainspirowany słynną atrakcją disneyowskiego parku rozrywki? Oto "Wyprawa do dżungli"! Miłośniczka nauki Lily (Emily Blunt) pragnie odnaleźć legendarne drzewo o niezwykłych właściwościach leczniczych, które mogłoby zmienić świat medycyny. W tym celu udaje się w podróż z Londynu do Amazonii, gdzie zatrudnia tajemniczego Franka (Dwayne Johnson). Tylko na jego zrujnowanej, choć uroczej, łodzi La Quila mają szansę dotrzeć do celu. Pozornie całkowicie niedobrana para bohaterów w czasie wspólnej wyprawy będzie musiała zmierzyć się z nadprzyrodzonymi siłami kryjącymi się w zwodniczym pięknie bujnego lasu deszczowego. Im Lily i Frank będą bliżej odkrycia tajemnicy zaginionego drzewa, tym usilniej los będzie ich wystawiał na coraz cięższe próby, kładąc na szali nie tylko ich życie, ale i całej ludzkości.



W związku z filmem nie brakuje kontrowersji. Blunt wyznała, że najtrudniejsza sceną do zagra była sekwencja... pocałunku. "Musiałam się upić, żeby to zrobić" - wyznała aktorka. "A ja naćpać" - zripostował Johnson. W filmie jest jeszcze jedna kontrowersyjna scena. Gdy grający brata bohaterki Blunt Jack Whitehall dokonuje coming outu. To pierwszy taki wypadek w filmie Disneya.



Thriller "Old" to kolejny obraz M. Nighta Shyamalana, reżysera takich filmów jak "Split" oraz "Glass". Scenariusz został oparty na powieści graficznej "Sandcastle" autorstwa Pierre'a Oscara Levy'ego oraz Frederika Peetersa. To opowieść o grupie ludzi, którzy zostali uwięzieni na tajemniczej wyspie. Bohaterowie historii doświadczają anomalii związanych z upływem czasu. W obsadzie zobaczymy między innymi: Gaela Garcię Bernala ("Babel"), Alexa Wolffa ("Zła edukacja"), Elizę Scanlen ("Małe kobietki") oraz Thomasin McKenzie ("Jojo Rabbit").







Fantasy "Zielony Rycerz. Green Knight" to epickie widowisko w reżyserii Davida Lowery'ego, dla którego inspiracją był jeden z najbardziej oryginalnych i wieloznacznych wątków arturiańskich. Niespodziewane przybycie tytułowego Zielonego Rycerza na zamek Camelot zakłóca świętowanie Bożego Narodzenia na królewskim dworze. Gigantycznej postury, szmaragdowoskóry nieznajomy rzuca wyzwanie królowi Arturowi i jego rycerzom. Odpowiada na nie Sir Gawain (Dev Patel), młody i porywczy siostrzeniec Artura. Pojedynek z tajemniczym olbrzymem, któremu niestraszne jest nawet pozbawienie go głowy, okaże się dla śmiałka ostatecznym sprawdzianem charakteru, odwagi i prawości.

Film dla młodzieży "Republika Dzieci" to nowa produkcja Jana Jakuba Kolskiego. Z obrazów Jacka Malczewskiego ucieka gromada namalowanych przez mistrza postaci. Fauny, chimery, utopce, rusałki i inne fantastyczne istoty spod pędzla znanego malarza, przenoszą się na teren zarzecza we współczesnej Polsce, do krainy zwanej Mszarami. W jej pobliżu ma ruszyć niebawem wielka elektrownia, której uruchomienie spowoduje zalanie tysięcy hektarów ziemi wokół. Z domu dziecka w miasteczku przeznaczonym do zalania, wyrusza druga grupa bohaterów - to dzieci niepogodzone z decyzjami dorosłych, którzy chcą rozdzielić je na zawsze. Tobiasz, który z obrazu Malczewskiego trafia do współczesności, postanawia przyłączyć się do nich i staje na czele grupy. Śladem chłopca podąża Rafał, jego anioł stróż. Mieszkańcy Mszarów muszą sobie poradzić z nieoczekiwaną wizytą młodych gości. Czy pomogą im stworzyć wymarzoną przez nich Republikę Dzieci?



Kryminał "Susza" to adaptacja światowego bestsellera autorstwa Jane Harper, do którego prawa filmowe zostały sprzedane, jeszcze nim książka pojawiła się na półkach księgarni. Produkcja była wielkim hitem australijskiego box office'u, zajmując miejsce wśród najbardziej dochodowych filmów w historii tamtejszego kina. Detektyw Aaron Falk (Eric Bana) wraca do rodzinnego miasteczka po ponad dwudziestoletniej nieobecności, aby wziąć udział w pogrzebie swojego dawnego przyjaciela. Zgodnie z ustaleniami lokalnej policji, zmarły miał przed samobójczą śmiercią zamordować swoją żonę i dziecko. Jest jednak coś, co od początku nie zgadza się w tej historii. Aaron zostaje w miasteczku kilka dni dłużej, by dowiedzieć się, co wydarzyło się naprawdę. W toku śledztwa okazuje się, że sprawa może mieć związek z wydarzeniami sprzed dwudziestu lat i tajemniczym utonięciem młodej dziewczyny, z powodu którego lata temu Falk musiał opuścić miasto.



Portugalski dokument "Metamorfoza ptaków" to laureat Grand Prix i zdobywca Nagrody Publiczności 20. MFF Nowe Horyzonty, wyróżniony także nagrodą FIPRESCI na festiwalu Berlinale 2020. Misternie skomponowana i urzekająca pięknem produkcja to autobiograficzna, lecz niestroniąca od fikcji opowieść-wędrówka przez losy trzech pokoleń. Catarina Vasconcelos ze zmysłem malarki i wnikliwością archeolożki odkrywa nie tylko historię własnej rodziny, ale odsłania także uniwersalne mechanizmy przemiany, jakiej podlega wszystko, co żyje.

Na tej samej imprezie o Złotego Niedźwiedzia walczył również dramat "Intruz". Dla głównej bohaterki filmu argentyńskiej reżyserki Natalii Mety głos jest na wagę złota. Ines zarabia, dubbingując filmy, a w wolnym czasie śpiewa w chórze. Psychiczna równowaga kobiety zaburzona zostaje przez niepokojące, trudne do zinterpretowania sny. Sytuacja znacznie się pogarsza podczas feralnego wydarzenia, do którego dochodzi w trakcie wakacyjnego wyjazdu. Ines jest w rozsypce, a jakby tego było mało, głos zaczyna odmawiać jej posłuszeństwa. Trudno jednoznacznie zdiagnozować tę dolegliwość, choć niektórzy przekonują, że wcale to nie musi być choroba, sugerując obecność ponadnaturalnej siły, tytułowego intruza, który zaatakował bohaterkę podczas snu.



Ten wieczór jest dla Adriena - głównego bohatera francusko-belgijskiej komedii "Weselny toast" - koszmarem. Podczas rodzinnej kolacji, dowiaduje się, że będzie musiał wygłosić przemówienie na weselu siostry. Główny bohater jest neurotykiem, ma 35 lat i przeżywa głęboki kryzys. Dziewczyna, z którą właśnie się rozstał nie odpowiada na sms-y, a bliscy skupiają się na absurdalnych rozmowach. Któż nie chciałby uciec myślami z podobnego spotkania z bliskimi?

Wampir, który nie może znieść widoku krwi. Skrzydlata wróżka, która boi się latać. Wilkołak z alergią na zwierzęcą sierść. Poznajcie trójkę wyjątkowych uczniów najsłynniejszej na świecie szkoły magii, a zarazem głównych bohaterów niemieckiego filmu familijnego "Wilczy gang". Nie są oni najbardziej pilnymi w nauce, lecz to właśnie oni stworzą tytułowy gang. Nasi bohaterowie muszą połączyć swe siły aby uratować istnienie miasta, w którym mieszkają najróżniejsze magiczne istoty: wróżki, czarownice, trolle, krasnoludy i wampiry. Czas na najbardziej magiczną przygodę tego lata!