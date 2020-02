Weekend w kinie: W łóżku, na ulicy, w labiryncie

Polska komedia erotyczna "Swingersi" to najgłośniejszy z filmów, które weszły na ekrany polskich kin w piątek, 28 lutego. Inne premiery, na które warto zwrócić uwagę, to z pewnością: nominowani do Oscara francuscy "Nędznicy", włoski kryminał "W labiryncie", brytyjski komediodramat kostiumowy "Emma" oraz świętujący kasowe sukcesy na całym świecie "Sonic. Szybki jak błyskawica".

Nuda i rutyna w związku? Seks spowszedniał jak mycie zębów, a ogień w sypialni wygasł, ograniczając się jedynie do standardowego "raz w miesiącu"? Komediowe perypetie trzech par ze "Swingersów" nie pozostawiają złudzeń, że trawa zawsze wydaje się bardziej zielona u sąsiadów. Dorota (Ilona Ostrowska) marzy o namiętności jak w "Pięćdziesięciu twarzach Greya", ale jej partner Andrzej (Krzysztof Czeczot) zamiast interesować się jej potrzebami, woli zabawę w gry na konsoli. Idealna para z show-biznesu - Iwona (Joanna Liszowska) i Fabian (Michał Koterski) - w pogoni za nowymi followersami i lajkami jest gotowa przekroczyć niemal każdą granicę. Sylwia (Barbara Kurdej-Szatan), Bartek (Antoni Królikowski) i Cezary (Tomasz Oświeciński) przez przypadek postawią swoją relację dosłownie na ostrzu noża. Jednej gorącej nocy wszyscy bohaterowie spotkają się, żeby sprawdzić, jak daleko można się posunąć w miłosnych manewrach.