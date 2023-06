"Historia jednej zbrodni" to nowy film znakomitego dokumentalisty Mariusza Pilisa . Opowiada on przejmującą historię rodziny Ulmów: Józefa i Wiktorii oraz ich siedmiorga dzieci, którzy poświęcili swoje życie, próbując ratować życie dwóch żydowskich rodzin. Niewyobrażalna zbrodnia, której 24 marca 1944 roku dokonali Niemcy, mordując z zimną krwią także malutkie dzieci Ulmów, jest dla reżysera punktem wyjścia do śledztwa w tej sprawie. Jego wyniki są szokujące... Reżyser dotarł do niepublikowanych wcześniej materiałów, przeprowadził szereg rozmów, podążył powojennym tropem odpowiedzialnych za mord. Dzięki temu widz z przerażającym zdumieniem odkrywa prawdę, że sprawcy tej okrutnej zbrodni nie ponieśli za nią kary, a żandarm, który wydał wyrok na Ulmów i przeprowadził ich egzekucję, przez lata cieszył się szacunkiem i uznaniem w Niemczech.



Akcja nowej odsłony serii "Transformers" o podtytule "Przebudzenie bestii" rozgrywa się w 1994 roku, erze hip hopu i butów Air Jordan. W tętniącej życiem dzielnicy Brooklynu były szeregowiec armii amerykańskiej Noah Diaz ( Anthony Ramos ) robi wszystko, co w jego mocy, aby pomóc utrzymać swoją rodzinę. W wyniku pewnych wydarzeń Noah znajduje się za kierownicą mądrego Autobota, Mirage, który ujawni trzy kolejne ukrywające się Autoboty: Optimusa Prime'a, Bumblebee i Arcee. Tymczasem w muzeum archeologicznym na Ellis Island 25-letnia badaczka Elena Wallace ( Dominique Fishback ) nieświadomie uruchamia nadajnik ukryty w starożytnej statuetce.



Podążając za jego wezwaniem, Noah i Autoboty przybywają na miejsce w momencie, gdy zły Terrorcon, Scourge i jego roboty - Sweepy atakują. Kiedy Scourge ucieka z tajemniczym artefaktem zdolnym do przywołania Unicrona, istoty o niewyobrażalnych rozmiarach i niszczycielskiej sile, Noah i Elena łączą siły z Autobotami, aby spróbować zapobiec zagładzie Ziemi. Ale nawet potężne Autoboty są nieprzygotowane na nową, potężną frakcję Transformerów, którą napotykają podczas swojej misji: Maximale, zadziwiającą grupę bestii, która może posiadać klucz do ponownego połączenia Autobotów z ich rodzinnym światem - Cybertronem.

Akcja komediodramatu "Mój sąsiad Adolf" rozgrywa się w 1960 roku w Kolumbii. Polsky ( David Hayman ), samotny i zrzędliwy mężczyzna ocalony z Holocaustu, mieszka w małej wsi. Spędza dni na grze w szachy i pielęgnowaniu swoich ukochanych krzewów róż. Pewnego dnia, gdy tajemniczy starszy Niemiec ( Udo Kier ) wprowadza się do domu obok, Polsky zaczyna podejrzewać, że jego nowy sąsiad to... Adolf Hitler. Jako że nikt mu nie wierzy, rozpoczyna prywatne śledztwo. Jednak aby zdobyć informacje, będzie musiał zbliżyć się do swojego sąsiada bardziej, niż by tego chciał - tak blisko, że ta dwójka mogłaby prawie się zaprzyjaźnić. Gdyby tylko pierwszy nie podejrzewał drugiego o zbrodnie na ludzkości.



"Tori i Lokita" to wyróżniony Nagrodą Specjalną Jury na zeszłorocznym festiwalu w Cannes film słynnych braci Luka i Jean-Pierre'a Dardenne'ów . Tori jest małym chłopcem, Lokita zaledwie nastolatką, oboje uciekli przed przemocą i biedą z Afryki Zachodniej i chcieliby razem ułożyć sobie życie w Belgii. Obojętność imigracyjnych urzędników, rodziny domagające się wsparcia i długi zaciągnięte u przemytników spychają jednak bohaterów w szarą strefę, gdzie do eksploatowania pozbawionych opieki i praw dzieci przyłączają się przestępcy. Podejrzani dla urzędów, bezbronni wobec przemocy, chłopak i dziewczyna mają tylko siebie.



Nowy film Emina Alpera "Gorące dni" to kolejny dowód na to, że wyrasta on na czołowego obserwatora pełnej wypaczeń tureckiej rzeczywistości. Ubierając opowieść w formułę thrillera, i tym razem nie stroni od politycznych tematów, mówiąc o wszechobecnej korupcji, maczyźmie i niezbędnych kompromisach, które są konsekwencją chęci utrzymania władzy. Po tym, jak jego poprzednik zniknął w tajemniczych okolicznościach, Emre zostaje mianowany nowym prokuratorem w niewielkim tureckim miasteczku Yaniklar. Miejscu, które dotknięte jest nie tylko poważnym kryzysem związanym z dostępem do wody, ale też licznymi politycznymi perturbacjami. Przyjazd pełnego ideałów i oddanego swojej pracy mężczyzny zachwiać może obowiązujące od dawna w miasteczku status quo.

Spotkanie z przyjaciółmi, łowienie ryb z tatą i jedzenie tortu marchewkowego - to wszystko planował tytułowy bohater animacji "Najlepsze urodziny Królika Karola" w swój wielki dzień. W końcu piąte urodziny obchodzi się raz w życiu! Rodzice nie poświęcają mu jednak tyle uwagi, co kiedyś, odkąd na świat przyszła jego młodsza siostra. Gdy w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń mama i tata muszą go opuścić, postanawia uczcić święto po swojemu. Wyprawa u boku przyjaciółki Moniki i jej wesoło merdającego psa przeradza się w wielką przygodę, podczas której spotkają w lesie żaby, ślimaka i lisa o niekoniecznie dobrych zamiarach. Podczas wędrówki Karol zrozumie, kim są przyjaciele i rodzina - to będą jego najlepsze urodziny!