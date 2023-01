Weekend w kinie: Rozpusta i zbrodnia

Plejada wybitnych polskich aktorów odsłaniająca nieznane oblicze słynnych i kultowych postaci oraz piętrowa zagadka kryminalna i niepowtarzalna atmosfera Zakopanego - wszystko to w reżyserskim debiucie fabularnym Macieja Kawalskiego . "Niebezpieczni dżentelmeni" to iskrzący dowcipem i tętniący akcją komediowy kryminał, w którym równie ważne jak to "kto zabił?", jest pytanie "kogo zabito?".

Tomasz Kot , Marcin Dorociński , Andrzej Seweryn i Wojciech Mecwaldowski jako artystyczne, naukowe i... celebryckie osobowości początku XX wieku w sensacyjnej historii, której próżno szukać na kartach podręczników!

Tadeusz Żeleński (Kot), Witkacy (Dorociński), Joseph Conrad (Seweryn) i Bronisław Malinowski (Mecwaldowski), cztery znakomitości zakopiańskiej bohemy, budzą się po mocno zakrapianej, całonocnej imprezie. Głowy pękają im od kaca, nikt nic nie pamięta, a sytuacji nie poprawiają znalezione na podłodze zwłoki nieznanego mężczyzny. Dodatkowo do drzwi domu dobijają się właśnie stróże prawa, a to dopiero początek kłopotów.



Rozpoczyna się wyścig z czasem, w którym bohaterowie muszą uwolnić się nie tylko od podejrzeń, ale także od równie niebezpiecznych środowiskowych plotek i jak najszybciej wyjaśnić zagadkę tajemniczej śmierci. Wkrótce za sprawą tych błyskotliwych i uwielbiających ryzyko dżentelmenów tętniące kulturalnym życiem Zakopane stanie się tłem wielkiej intrygi, w którą zamieszani będą gangsterzy, artyści i politycy, w tym Zofia Nałkowska czy Józef Piłsudski. Na drodze bohaterów stanie również Lenin we własnej osobie, który akurat zawitał do Poronina...

Zrealizowana z hollywoodzkim rozmachem superprodukcja "Babilon" szybko zyskała miano "najbardziej rozpustnego filmu w historii". Akcja nowego dzieła Damiena Chazelle'a umiejscowiona została pod koniec lat 20. ubiegłego wieku. W Hollywood do lamusa zaczyna wtedy przechodzić kino nieme, a na dużych ekranach zaczynają rządzić tzw. "dźwiękowce". "Babilon" prześledzi wzloty i upadki kilku postaci, a przez osoby zaznajomione z fabułą określany jest jako "Wielki Gatsby na sterydach".



Główną rolę w filmie gra Margot Robbie , która wciela się w postać aspirującej aktorki Nellie LaRoy, marzącej o karierze na dużym ekranie. Pomóc ma w tym jej znajomość z gwiazdorem kina Jackiem Conradem ( Brad Pitt ). Obie te postaci są fikcyjne, jednak wzorowane na ówczesnych gwiazdach kina - aktorkach takich jak Clara Bow, Jeanne Eagels, Joan Crawford czy Alma Rubens oraz aktorach w stylu Johna Gilberta, Clarka Gable'a i Douglasa Fairbanksa.

W obsadzie produkcji znaleźli się również: Diego Calva , Jean Smart , Tobey Maguire , Max Minghella , Olivia Wilde i Polka Karolina Szymczak .



"Duchy Inisherin" Martina McDonagha to opowieść o losach dwójki przyjaciół, którzy znają się od kołyski: Pádraica ( Colin Farrell ) i Colma ( Brendan Gleeson ). Akcja filmu rozgrywa się na malowniczej wyspie położonej na zachód od wybrzeży Irlandii. Pewnego dnia dalsza przyjaźń mężczyzn staje pod znakiem zapytania, gdy Colm niespodziewanie postanawia ją zakończyć.



Zaskoczony Pádraic za wszelką cenę chce zrozumieć, co się stało i odzyskać kontakt z dawnym przyjacielem. W jego staraniach wspierają go siostra Siobhán ( Kerry Condon ) i znajomy młodzieniec o imieniu Dominic ( Barry Keoghan ). Niestety wszelkie wysiłki Pádraica spełzają na niczym, a niewzruszony Colm jest coraz bardziej zdeterminowany, by zakończyć niechcianą relację. Po rzuconym w desperacji ultimatum Colma następuje seria szokujących wydarzeń, od których nie będzie już odwrotu...



Film otrzymał właśnie trzy Złote Globy - najlepsza komedia lub musical, najlepszy scenariusz (McDonagh), najlepszy aktor w komedii lub musicalu (Farrell) - i jest jednym z największych tegorocznych oscarowych faworytów.



"Till" to oparta na prawdziwych wydarzeniach historia linczu na czarnoskórym nastolatku i walki jego matki o sprawiedliwość. Za kamerą stanęła scenarzystka i reżyserka Chinonye Chukwu , muzykę napisał polski kompozytor pracujący w Hollywood, Abel Korzeniowski .



Rok 1955, Missisipi. Emmett Till, czternastoletni czarnoskóry chłopiec spędza wakacje u kuzynów z Południa. Nieświadomy skali napięć na tle rasowym, pozwala sobie na drobny żart w kierunku białej kobiety, którego tragicznym finałem staje się jego brutalne morderstwo. Matka Emmetta, Mamie Till (mająca duże szanse na nominację do Oscara Danielle Deadwyler ), podejmuje heroiczną walkę o sprawiedliwość i przekuwa druzgocącą żałobę w działanie. Prawdziwa historia, która stała się symbolem oporu Afroamerykanów wobec walki z rasizmem.



Dokumentalny "Fenomen" to pierwszy film, w którym Jurek Owsiak - twórca Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - w tak szczerej rozmowie zdradza, w jaki sposób zrodził się pomysł powołania Orkiestry oraz jak wyglądały trudne początki jej działalności. Przywołuje także całą historię 30 lat WOŚP, nie omijając tak trudnych tematów jak brutalny hejt, jaki na niego spadł, czy śmierć prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, po której Jurek na moment ustąpił ze stanowiska. Film dokumentalny o twórcy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pokazuje jego przemianę - z beztroskiego hipisa w lidera ogromnego obywatelskiego ruchu i jeden z najważniejszych symboli wolnej Polski. Opowiada też, jak wyglądały kulisy przeniesienia do Polski idei Przystanku Woodstock, który stał się jednym z największych festiwali muzycznych w Europie.



W piątek do polskich kin wchodzą równie dwie animacje. Tytułowy bohater pierwszej z nich zatytułowanej "Zadziwiający kot Maurycy" , obmyśla przekręt doskonały. Wspierany przez "cichego wspólnika" wędruje od miasta do miasta, naciągając ludzi na rzekomą "plagę szczurów", którą tylko dźwięk magicznego fletu jest w stanie pokonać. Prawda jest jednak taka, że gryzonie to dobrzy kumple Maurycego, bardzo sprytni i wygadani, a instrument jest zaczarowany tylko z nazwy. Jako że nikt nie podejrzewa oszustwa, interes idzie świetnie i gang Maurycego szybko się bogaci. Prawdziwe wyzwanie jednak dopiero przed ekipą. Wszystko zaczyna się, kiedy wesoła szajka trafia do miasteczka, w którym ktoś inny próbuje wcielić w życie własny niecny szwindel. Czy Maurycy i spółka, wspierani przez córkę burmistrza - Melissę, zdołają odkryć, kto za tym wszystkim stoi i uratować mieszkańców, zanim będzie za późno?



Z kolei hiszpańska animacja "Mumie" rozgrywa się w Egipcie. Tam, głęboko pod ziemią, znajduje się liczące sobie 3000 lat miasto mumii. Zgodnie z królewskim rozkazem księżniczka Nefer musi wyjść za mąż za Thuta, ale żadne z tych dwojga się do tego nie pali. Nefer pragnie wolności, a Thut na wszelkie zobowiązania reaguje alergicznie. Przed wolą bogów nie ma jednak ucieczki. Thut będzie musiał ożenić się z Nefer już za siedem dni. Musi też przynieść na ślub starożytny pierścień, który wręczył mu sam faraon. Tymczasem na powierzchni ziemi lord Silvester Carnaby przeprowadza ekspedycję archeologiczną, w trakcie której po raz pierwszy znajduje coś znaczącego - egipski grobowiec. Tam, wśród kilkunastu artefaktów, natrafia na pierścień ślubny. To jego szansa na zapisanie się w historii i zrealizowanie marzeń. Lord nie bierze jednak pod uwagę tego, że pierścień ma już właściciela...



Kiedy Thut przekonuje się, że jego pierścień skradziono, nie ma wyjścia. Musi przedostać do świata ludzi i spenetrować współczesny Londyn. Towarzyszy mu młodszy brat Sekhem, ośmioletni chłopiec, pragnący odbudowania pozycji Thuta jako bohatera wyścigów, oraz Croc, mały krokodyl i pupil Sekhema. Przyłącza się do nich również Nefer, która korzysta z okazji, żeby uciec przed małżeństwem i podążać za marzeniami. Trzy mumie będą musiały wspólnie przemierzać współczesny Londyn, odzyskać ukradziony przez lorda Silvestra Carnaby'ego pierścień oraz - a tego nie uwzględniały plany ani Thuta, ani Nefer - polubić się.