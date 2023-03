"Zadra" Grzegorza Mołdy to opowieść o utalentowanej dziewczynie, która realizując swoje marzenia, walczy o sukces w męskim świecie rapu. W drodze na szczyt jednak traci z oczu to, co najważniejsze - siebie i najbliższych. Będzie musiała na nowo zbudować swój świat, który stworzy już na własnych zasadach.



Sandra "Zadra" Kwiecik ( Magdalena Wieczorek ) to utalentowana dziewczyna z blokowiska, która walczy o uznanie na rapowej scenie. Choć wydaje się zwykłą nastolatką, przed mikrofonem zyskuje niesamowitą energię i charyzmę, dzięki którym może porwać tłumy. Jednak w środowisku hiphopowym, zdominowanym przez facetów, ciężko o miejsce dla takich, jak ona. Czy zdoła przebić się i zdobyć "szacunek ulicy"? Czy w swoim nowym wcieleniu znajdzie miejsce na przyjaźń, miłość i akceptację?

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Zadra" [trailer] materiały prasowe

Vicky Krieps ( "Nić widmo" ) wciela się w cesarzową Elżbietę w dramacie historycznym Marie Kreutzer "W gorsecie" . Piękna i charyzmatyczna Sisi po ponad dwóch dekadach ma już serdecznie dość spiętego świata austriackiej monarchii, a reprezentowanie cesarstwa to ostatnia rzecz, na jaką ma ochotę. O wiele bardziej ekscytująca wydaje jej się dekadencja - wyrusza więc w wielką podróż po Europie, aby spotkać się z dawnymi przyjaciółmi (i rozniecić na nowo dawne fascynacje). Jednak dworskie obowiązki wzywają ją z powrotem, a jej próby uczynienia życia bardziej ekscytującym wywołują szok i zgorszenie. Czy Sisi wymyśli sposób na to, by mogła żyć tak, jak naprawdę chce?

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "W gorsecie" [trailer] materiały prasowe

Kultowa seria "Krzyk" powraca, po raz pierwszy bez grającej Sidney Prescott Neve Campbell , która zrezygnowała z udziału w produkcji z powodu zbyt niskiego honorarium. W "Krzyku VI " Tylera Gilletta i Matta Bettinelliego-Olpina klasycznie zobaczymy za to Courteney Cox oraz gwiazdę czwartej odsłony cyklu - Hayden Panettiere . Dołączają do innych bohaterów, którzy przeżyli spotkanie z Ghostfacem: Tary i Sam Carpenter granych przez Jennę Ortegę i Melissę Barrerę oraz Chada i Mindy Meeks-Martin, w których wcielają się Mason Gooding i Jasmin Savoy Brown.



Po brutalnych zabójstwach, które po raz kolejny wstrząsnęły ich rodzinnym miasteczkiem, czwórka ocalałych bohaterów opuszcza legendarne Woodsboro. Pragną rozpocząć nowy rozdział życia. Przeprowadzają się do Nowego Jorku, dynamicznego, wielkiego miasta pełnego ludzi, które ma im pomóc zapomnieć o mrocznej przeszłości. Jednak Ghostface sprawi, że Nowy Jork mieć będzie jeszcze jeden powód, aby nigdy nie zasypiać. Kto tym razem zostanie "final girl"?



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Krzyk VI" [trailer] materiały prasowe

"Kokainowy miś" to film zainspirowany prawdziwą historią, w którą początkowo ciężko uwierzyć. Ogromny niedźwiedź po spożyciu ogromnej ilości narkotyków zyskuje supermoce. Staje się niesamowicie silny, szybki i sprawny. Krwiożerczej bestii musi stawić czoła grupka osób, która trafiła do tego samego lasu w Georgii...

Całość na szczęście zrobiona jest w pastiszowej konwencji, w której horror przenika się z komedią. To spowodowało, że film zyskał uznanie widzów i krytyków. Za kamerą "Kokainowego misia" stanęła Elizabeth Banks . W obsadzie jej produkcji nie brakuje gwiazd. W główne role wcielili się m.in. Keri Russell , Alden Ehrenreich , Margo Martindale i zmarły niedawno Ray Liotta .



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Kokainowy miś" [trailer] materiały dystrybutora

Dramat kostiumowy "Il Boemo" to niezwykła i nieznana historia Josefa Myslivečka, jednego z najbardziej cenionych kompozytorów operowych XVIII-wiecznych Włoch, który inspirował Mozarta i został jego przyjacielem. Ubóstwiany w Wenecji, pożądany w Neapolu, dziś pamiętany przez nielicznych. Jego muzyka nadal jednak fascynuje słuchaczy swą energią, pomysłowością, emocjonalną głębią. W filmie wybrzmiewa z mocą dzięki plejadzie współczesnych operowych gwiazd i znakomitej orkiestrze. To opowieść o losach kompozytora, jego relacjach z fascynującymi kobietami, brawurowej drodze na szczyt i bolesnym upadku. Film był czeskim kandydatem do Oscara, nominowany jest w jedenastu kategoriach do Czeskich Lwów.



Wideo "Il Boemo" [zwiastun]

Magalie i Blandine - główne bohaterki komedii "Dwa bilety do Grecji" - w dzieciństwie planowały wyprawę na malownicze greckie Cyklady, ale... po szkole zdecydowały się pójść własnymi drogami. Po latach, już jako dorosłe kobiety, decydują się reaktywować przyjaźń i spełnić wspólne marzenie z młodości. Kupują więc tytułowe bilety i ruszają w podróż na piękną grecką wyspę Amorgos. Po drodze okaże się jednak, że dawne przyjaciółki zmieniły się i mają inne podejście do życia, związków i relacji miłosnych. Spowoduje to falę zabawnych konfliktów i nieporozumień. Czy Magalie i Blandine odnajdą relację sprzed lat, czy jednak zrozumieją, że zbyt wiele je już dzieli?

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Dwa bilety do Grecji" [trailer] materiały prasowe

Animacja "Wróżka Zębuszka" opowiada o sympatycznej Violettcie, która szkoli się, żeby móc wręczać dzieciom prezenty w zamian za ich mleczne zęby. Niestety mimo szczerszych chęci wciąż oblewa egzaminy, bo jedyne upominki, które potrafi wyczarować to... fioletowe kwiaty. A przed nią najważniejszy, doroczny sprawdzian. Kiedy i ten kończy się porażką, Violetta podkrada innej wróżce magiczny klejnot teleportacji i z jego pomocą przenika do naszego świata. Wszystko po to, by udowodnić niedowiarkom, że może być świetną Zębuszką. Pech chce jednak, że w trakcie lądowania w ludzkiej rzeczywistości skradziony klejnot ulega uszkodzeniu i Violleta traci możliwość powrotu do domu. Na szczęście poznaje Maxie - nową dziewczynkę w mieście, której życie wciąż uprzykrzają dwaj przyrodni bracia. Wkrótce połączone przyjaźnią i mocą zaklęć, dziewczynka i wróżka, zrobią wszystko, by odnaleźć tajny portal do świata magii i ocalić miejską przyrodę, której grozi zniszczenie.