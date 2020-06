Weekend w kinie: Powrót przed ekrany

Po trzech miesiącach przerwy, na otwartych kilka dni temu kinowych salach w Polsce, znów będzie można zobaczyć filmowe premiery. W piątek, 12 czerwca, na ekranach zadebiutują dwa niemieckie thrillery - nominowane do dwóch Oscarów "Obrazy bez autora" oraz "Balon", a także francuska komedia "Zawód: Kobieciarz" i romans muzyczny "Wierzę w Ciebie". Od kilku dni grane są na nich także: rodzimy slasher "W lesie dziś nie zaśnie nikt", a także dramat "Co przyniesie jutro".

"W lesie dziś nie zaśnie nikt" był pierwszą kinową ofiarą koronowirusa w Polsce. Premiera zaplanowana na 13 marca została odwołana zaledwie kilka dni wcześniej. Gdy tylko otwarto polskie kina producenci horroru Bartosza M. Kowalskiego postanowili wprowadzić kontrowersyjną produkcję na ekrany (film można też oglądać na Netfliksie). Akcja filmu, nawiązującego stylistycznie do konwencji amerykańskiego slashera, rozpoczyna się dość niewinnie - grupa nastolatków uzależnionych od technologii trafia na... obóz offline. Wspólna wędrówka po lasach bez dostępu do smartfonów nie zakończy się jednak tak, jak zaplanowali to organizatorzy. Będą musieli zawalczyć o prawdziwe życie z czymś, czego nie widzieli nawet w najciemniejszych zakamarkach internetu...