Weekend w kinie: Polański wraca do Krakowa, twórca "365 dni" z nowym filmem

Dokument "Polański. Horowitz. Hometown" przedstawia spotkanie dwóch wybitnych postaci polskiej kultury: reżysera Romana Polańskiego i fotografika Ryszrada Horowitza. Po kilkudziesięciu latach wreszcie udało im się spotkać w rodzinnym mieście. Dwóch artystów wędruje po Krakowie śladami swoich wojennych doświadczeń. Przemierzają uliczki Kazimierza i dawnego getta, zaglądają do mieszkań, w których spędzili chłopięce lata, wspominają tych, których już nie ma - ale także tych, dzięki którym przeżyli Zagładę. Film jest barwną opowieścią o dzieciństwie, przyjaźni, wspólnym żydowskim losie i przede wszystkim o miejscu, które (mimo upływu czasu i wielu zmian) nadal pozostaje domem.



"Od czasu mojego wyjazdu do Stanów, nigdy nie byliśmy z Romanem wspólnie w Krakowie" - mówił Ryszard Horowitz na planie dokumentu. Przyjaciele spacerowali m.in. po krakowskim Podgórzu, gdzie w czasie II wojny światowej naziści utworzyli getto dla ludności żydowskiej. To w nim dziewięcioletni wówczas Roman poznał trzyletniego Ryszarda.



"Nigdy nie wracaliśmy do tamtych czasów, spotykaliśmy się w Nowym Jorku, w Warszawie, nawet w Pekinie, ale nigdy w mieście naszej młodości. To surrealistyczne znowu tu wrócić, bo wszystkie te wspomnienia są dla mnie niezwykle ważne" - dodawał Roman Polański.

"Polański, Horowitz. Hometown" [trailer]

"The End" to nowa produkcja Tomasza Mandesa, odpowiedzialnego za sukces erotycznego hitu "365 dni". Siedmiu znanych aktorów daje się wciągnąć w grę, której finału nikt nie jest w stanie przewidzieć. Intrygi, zdrady, donosy, seks, a wszystko przykryte sztucznym uśmiechem i sporą dawką botoksu. To i dużo więcej demaskują twórcy "The End". Scenariusz inspirowany jest prawdziwymi wydarzeniami. Tymi, o których rozpisywały się media, ale i tymi o których wiedzieć mieli tylko nieliczni. W głównych rolach zobaczymy na ekranie m.in. Tomasza Karolaka, Aleksandrę Popławską i Jarosława Boberka.

"The End" [trailer 2]

Prezentowana na tegorocznym festiwalu w Cannes "Annette" to historia miłości słynnego komika Henry'ego i Ann, śpiewaczki o międzynarodowej sławie. W świetle reflektorów stanowią idealną, szczęśliwą parę. Ich życie odmienią narodziny pierwszego dziecka, Annette, dziewczynki o wyjątkowym darze. W filmie Leosa Caraksa w głównych rolach zobaczymy na ekranie Adama Drivera i Marion Cotillard.

"Annette" [trailer]

Horror psychologiczny "Dom nocny" to produkcja pełna nawiązań do klasyki gatunku. Igra z przyzwyczajeniami widzów, odwołując się przy tym do dobrze znanych wzorców z mitologii oraz kina. Tytułowy "Dom nocny" to zarówno bohater filmu, jak i wehikuł, który pozwala snuć opowieść oraz wprowadza do niej atmosferę niesamowitości. Po niespodziewanej śmierci męża, Beth (Rebecca Hall) zostaje sama w domu nad jeziorem, który dla niej zbudował. Stara się powrócić do normalności, ale zaczynają nawiedzać ją koszmary. Wbrew radom przyjaciół zaczyna przeczesywać dobytek męża, szukając odpowiedzi. To, co znajduje, to sekrety zarówno dziwne, jak i niepokojące - to tajemnica, którą jest zdeterminowana, by rozwikłać.

"Dom nocny" [trailer]

Thriller "Reminiscencja" to opowieść o Nicku Bannisterze (Hugh Jackman), samotnym weteranie mieszkający w Miami, który oferuje klientom możliwość ponownego przeżycia każdego wspomnienia, jakiego zapragną. Jego życie zmienia się, gdy poznaje Mae (Rebbeca Ferguson).

"Reminiscencja" [trailer]

Bohaterką francuskiej komedii "Usłane różami" jest zajmująca się hodowlą kwiatów Eve Vernet (Catherine Frot). Od dziecka zanurzona w barwnym świecie kwiatów, poznała tajniki zawodu hodowcy dzięki swojemu ojcu. Zachowaniu jego spuścizny poświęciła całe życie. Niestety, mimo powszechnego uznania i wielu nagród, firma tonie w długach i jest na skraju upadku. Aby uratować różane imperium, Eve zatrudnia trójkę nowych pracowników. Jednak wkrótce okazuje się, że nikt z nich nie ma zielonego pojęcia o ogrodnictwie. Przetrwanie rodzinnego dziedzictwa wydaje się coraz bardziej niepewne.



"Usłane różami" [trailer]

Familijna produkcja "Lassie, wróć!" przedstawia historię najwierniejszego psa świata i jego niezwykłej podróży w poszukiwaniu domu i najlepszego kumpla. Dwunastolatek Flo i suczka Lassie są parą nierozłącznych przyjaciół. Niestety tata chłopca traci pracę i cała rodzina musi przenieść się do małego mieszkania, gdzie psy nie są akceptowane. Zrozpaczony Flo, chcąc nie chcąc, musi rozstać się z Lassie. Pies zostaje oddany w ręce rozpieszczonej dziewczynki - Priscilli, która zawozi go do swojego domu nad morzem. Jednak gdy tylko nadarza się okazja, Lassie wykorzystuje szansę i ucieka. Dając popis niezwykłego sprytu i mądrości, przemierza cały kraj, by odnaleźć Flo. Ale nie tylko ona wpada na podobny pomysł. Również Flo, nie mogąc znieść samotności, zaczyna szukać suczki. Chociaż dwójkę przyjaciół dzielą setki kilometrów, chłopiec i zwierzę zrobią wszystko, żeby znów być razem.