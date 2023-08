Włosy ma spięte w niedbały kok, wzrok wlepiony w monitor. Żółte trampki nie mają sznurówek, a pod białą koszulą prześwituje podkoszulek. 25-letnia Reality Winner jest młodą tłumaczką, która ma swoją rutynę. Po pracy prowadzi zajęcia jogi, robi zakupy na kolejne dni, sączy mrożoną kawę i publikuje selfie na Instagramie. W stresowych sytuacjach chroni się humorem. Reality jest pełna sprzeczności. Zauważają to agenci FBI, którzy przeszukują jej dom. Dziewczyna jest podejrzana o wydrukowanie tajnych dokumentów. Ona jednak zdaje się przejmować bardziej swoim kotem i psem, których stresuje obecność obcych mężczyzn.

"Reality" to portret współczesnej dziewczyny, na który długo czekaliśmy. Dziewczyny, która nie daje się zaszufladkować - jej osobowość nosi w sobie wiele kolorów. Korzysta z różnych wariacji kobiecości, niczym z masek, które naprzemiennie zakłada. Niemal intymne, zamknięte w dziewięćdziesięciu minutach, spotkanie z Reality to, idąc tropem "Najgorszego człowieka na świecie" , portret współczesnej dziewczyny w wersji 2.0. W głównej roli gwiazda "Euforii" Sydney Sweeney , która pokazuje, że ma nie tylko boskie ciało, ale również wystarczający talent, by zostać wielką aktorką.

Gdyby nie fakt, że ta historia wydarzyła się naprawdę, można by stroić sobie żarty z Zacha Beylina i Jasona Halla, scenarzystów "Gran Turismo" , że fantazja ich nieźle poniosła. Jann Mardenborough ( Archie Madekwe ), młody Brytyjczyk, który uchodzi dziś za solidnego kierowcę rajdowego, mający na koncie blisko dwieście (prawdziwych!) wyścigów, kariery nie zaczynał bowiem od gokartów, a od spędzania kolejnych dni i nocy przed ekranem komputera.



"Gran Turismo" - tak brzmiały przez całe lata dwa najważniejsze dla niego słowa. Stworzony przez Japończyka Kazunoriego Yamauchi symulator wyścigów samochodowych w kolejne popołudnia i wieczory zastępował Jannowi znajomych, dziewczynę i rodzinę. A jednocześnie zmienił jego życie oraz pozwolił spełnić, nieosiągalne wydawałoby się, marzenia. A wszystko za sprawą szalonego pomysłu pana z działu marketingu (w tej roli Orlando Bloom ), którego celem było zwiększenie zysków ze sprzedaży samochodów. A drogą do niego, uczynienie ze zdolnego gamera prawdziwego kierowcy wyścigowego.

To miał być kolejny zwyczajny rejs. Morze było spokojne, prognozy nie zapowiadały sztormu. Gdy szkuner "Demeter" odbił od nabrzeża, nikt z załogi nie wiedział, że w jednej z dwudziestu czterech nieozna­kowanych skrzyń znajdujących się na pokładzie, kryje się zło. Zapadł zmrok, a statek był na pełnym morzu, gdy odkryto pierwszą ofiarę. Wołanie o pomoc nie miało już sensu, a walka o przetrwanie okazała się boleśnie nierówna. Każda kolejna noc przynosiła śmierć, a istota będąca jej sprawcą, pozostawała nieuchwytna. Im bliżej było do lon­dyńskiego portu, tym bardziej oczywisty stawał się fakt, że najgorsze dopiero nadchodzi. Tak w skrócie prezentuje się fabuła horroru "Demeter: Przebudzenie zła" Andre Ovredala .

Z drogi śledzie, Kicia Kocia jedzie! Bystra kotka oraz jej przyjaciele zapraszają do kin. Podczas seansów nie zabraknie świetnej zabawy, przedszkolnych wyzwań czy niesamowitych odkryć. W animacji "Kicia Kocia na pikniku" uwielbianą przez najmłodszych rezolutną kotkę czekają nowe przygody. Razem ze swoimi wiernymi przyjaciółmi Packiem, Adelką i Juliankiem uda się na basen, plażę i oczywiście na piknik! Zobaczymy też, jak poznaje nowego kolegę podczas gry w piłkę, uczy się ważnej lekcji, bawiąc się w sklep oraz odwiedza swojego wujka na wsi, gdzie zachwyca się jego nowym traktorem!



"Polowanie na ćmy" stanowi adaptację powieści Wacława Holewińskiego "Pogrom 1905", o zmaganiach Polaków pod rosyjską okupacją. Filmowa wersja znanego z TVP1 serialu prezentuje widzom niezwykłe wydarzenia, które mają miejsce w Warszawie pod carską władzą, gdzie zaczyna wzbierać coraz większe napięcie oraz oczekiwania. W tych warunkach młoda działaczka niepodległościowa zostaje sprzedana do domu publicznego Franciszki Szlimakowskiej. To właśnie tam Yvette będzie pracować jako prostytutka, aby zarobić odpowiednie pieniądze na wyjazd. Młoda dziewczyna pragnie udać się na Syberię, gdzie porwany został jej ukochany.

Równolegle Generał Margrafski, szef Ochrany próbuje doprowadzić do spacyfikowania warszawskiego półświatka przestępczego. Nie może liczyć jednak na pomoc policji, gdyż jej lider Wiktor Grun jest całkowicie skorumpowany i nie zamierza stawać naprzeciw niepodległościowym oczekiwaniom oraz zrywom. Napięcie z każdym dniem narasta, a Margrafski postanawia sprowokować w pełni kontrolowany bunt, aby ta skutecznie wyeliminować swoje najważniejsze cele. Na pierwszy cel wybiera burdele...