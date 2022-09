40 milionów sprzedanych biletów i współpraca z największymi tuzami branży. Wśród nich - aktorskie legendy, głośne debiuty, narodziny przyszłych gwiazd oraz zaskakujące występy zagranicznych gości. Do tego filmy, które zmieniły polskie kino sensacyjne i społecznie zaangażowane obrazy, które konsekwentnie przesuwały granice rekordów box office. Za wszystkim tym stał on - Patryk Vega - reżyser, scenarzysta, osobowość medialna. Twórca niepokorny, kontrowersyjny, rezonujący - nigdy obojętny.

Reklama

Kim był, zanim chwycił za kamerę i dał się poznać widzom? Co ukształtowało go jako człowieka i filmowca? Skąd wzięły się pomysły, które jego ręka zamieniła w blockbustery pokroju: "Pitbull" , "Botoks" czy "Kobiety mafii" ? I co do tego wszystkiego ma wpis do Księgi Rekordów Guinnessa? Odpowiedzi na każde z pytań przynosi najnowszy film fabularny reżysera - "Niewidzialna wojna" , w którym w rolę Patryka Vegi wciela się, znany z występu u samego Quentina Tarantino , ceniony aktor Rafał Zawierucha ( "Pewnego razu... w Hollywood" ). Natomiast jego matkę gra na dobre powracająca do kina Anna Mucha ( "Miłość, seks & pandemia" ), starsza od swojego filmowego syna o zaledwie siedem lat.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Niewidzialna wojna" [trailer] materiały prasowe

Polski kandydat do Oscara 2023, prezentowany w konkursie głównym canneńskiego festiwalu "IO" Jerzego Skolimowskiego , to współczesna interpretacja - zaliczanego do klasyki kina francuskiego - filmu "Na los szczęścia, Baltazarze!" Roberta Bressona z 1966 roku. Tytułowym bohaterem filmu jest osiołek, który występuje w cyrku z młodą artystką o pseudonimie Kasandra (w tej roli Sandra Drzymalska ). Dziewczyna troskliwie się nim opiekuje, a IO darzy ją bezwarunkową miłością. Niestety, kiedy po demonstracji przeciwników wykorzystywania zwierząt, do cyrku wkraczają komornicy, ta dwójka musi się rozdzielić.



Osiołek trafia do stajni, a później jeszcze kilkakrotnie zmienia właścicieli. Pewnego wieczoru niespodziewanie odwiedza go Kasandra, która - pamiętając o jego urodzinach - przynosi IO ciastko marchewkowe. Po chwili jednak odjeżdża, poganiana przez swojego chłopaka (Tomasz Organek). Zwierzę ciągle za nią tęskni i postanawia ją odszukać. Ucieka z gospodarstwa, gubi się w lesie, a następnie zostaje przygarnięte na chwilę przez grupę kiboli. W dalszej części wędrówki osiołek trafia pod opiekę kierowcy tira ( Mateusz Kościukiewicz ) i włoskiego księdza (Lorenzo Zurzolo), który zabiera go do posiadłości hrabiny ( Isabelle Huppert ).



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "IO" [trailer] materiały prasowe

Julia Roberts i George Clooney grają w komedii romantycznej "Bilet do raju" rozwiedzioną parę - rodziców młodej dziewczyny ( Kaitlyn Dever ). Ich córka zakochała się, wyjechała na Bali i tam zamierza wyjść na mąż. Teraz oni jadą śladem córki i będę chcieli powstrzymać ją przed błędem, który (tak im się przynajmniej wydaje) sami popełnili ćwierć wieku wcześniej. Hollywoodzcy gwiazdorzy zagrali razem w takich filmach, jak "Ocean’s Eleven: Ryzykowna gra" , "Ocean's Twelve: Dogrywka" i "Zakładnik z Wall Street" . Reżyserem ich nowej produkcji jest Brytyjczyk Ol Parker , który wcześniej zrobił m.in drugą część hitu "Mamma Mia!" , czyli "Mamma Mia! Here We Go Again" - z piosenkami Abby i Meryl Streep oraz Pierce'em Brosnanem w obsadzie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Bilet do raju" [trailer] materiały prasowe

Mimmi i Rönkö - główne bohaterki fińskiego dramatu "Dziewczyny" - to po prostu ciekawe świata nastolatki. Są najlepszymi przyjaciółkami, które nie mają przed sobą żadnych tajemnic, dzieląc wszelkie radości i smutki. Nie mają też większego planu, poza tym, że pragną żyć pełnią życia i wykorzystać każdą nadarzającą się okazję na kolejną przygodę. Typowe dla nich spontaniczność i nieprzewidywalność to cechy, które nie są tak dobrze znane ich rówieśniczce Emmie. Codzienność dziewczyny podporządkowana jest treningowi i przyszłej karierze łyżwiarki figurowej. Spotkanie trzech nastolatek przed każdą z nich otworzy nowe możliwości. Zwłaszcza gdy w grę wchodzi wiele emocji, związanych z miłością, przyjaźnią i odkrywaniem własnej seksualności.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Dziewczyny" [trailer] materiały prasowe

Horror "Uśmiechnij się" jest pełnometrażowym debiutem fabularnym Parkera Finna na podstawie jego własnego scenariusza. Po tym jak dr Rose Cotter ( Sosie Bacon ) była świadkiem traumatycznego zdarzenia z udziałem pacjentki, zaczyna doświadczać przerażających zjawisk, których nie potrafi wyjaśnić. Kiedy wszechogarniające przerażenie zaczyna przejmować kontrolę nad jej życiem, Rose musi zmierzyć się z kłopotliwą przeszłością, aby przetrwać i uciec od strasznej rzeczywistości.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Uśmiechnij się" [trailer] materiały prasowe

Była postacią większą niż życie i wyprzedzającą swój czas. Simona Kossak - bohaterka filmu dokumentalnego "Simona" Natalii Korynckiej-Gruz - to wybitna biolożka i ekolożka, a jednocześnie osoba żyjąca po swojemu, zgodnie z własną pasją. Boleśnie skrzywdzona przez najbliższych, znalazła swój azyl w Puszczy Białowieskiej. Najlepiej czuła się w otoczeniu dzikich zwierząt, które badała i którym pomagała. Po latach cioteczna wnuczka podąża jej śladem. Na podstawie rodzinnych wspomnień i bogatego archiwum pozostawionego przez partnera Simony powstaje złożony portret tej niezwykłej kobiety.



Wideo "Simona" [zwiastun filmu]

"Mia i ja. Film" to zupełnie nowe przygody bohaterów jednego z najpopularniejszych seriali dla dzieci, po raz pierwszy na wielkim ekranie! Wewnątrz magicznej księgi kryje się przejście do innego świata, w którym zwykła dziewczynka może stać się wielką bohaterką. Nastoletnia Mia nigdy nie rozstaje się z magiczną księgą, którą przed laty podarowali jej rodzice. To dzięki niej już nie raz odwiedziła zaczarowaną krainę zwaną Centopią zamieszkałą przez niezwykłe istoty, takie jak jednorożce, wróżki, elfy, a także złe czarownice. Tym razem Mia odkrywa, że jej bransoletka zawiera czarodziejski kamień kryjący w sobie tajemnicę starożytnej przepowiedni. Jeśli proroctwo się spełni, Centopia może zniknąć na zawsze, a wraz z nią przyjaciele dziewczynki. Mia postanawia wyruszyć w pełną niebezpieczeństw podróż do najodleglejszego zakątka Centopii, gdzie na odludnej wyspie będzie musiała stawić czoła zupełnie nieznanemu, potężnemu wrogowi. Na szczęście u jej boku jak zawsze stać będą wierni towarzysze.



Wideo "Mia i ja: Film": Zwiastun (cała wersja)

Pisarze, wierni i duchowni Kościoła Katolickiego, w miejscach objawień i kultu Świętego Michała Archanioła, odkrywają tajemnicę pierwszego pośród Aniołów Światłości. Świadectwo wiary, historia Kościoła, architektura i sztuka w kulturze chrześcijańskiej przybliża widzom niezwykłą postać Archanioła Michała. Dokument "Zobacz Anioła" pobudza do refleksji nad rzeczywistością świata Aniołów Bożych i eschatologiczną misją, jaką wypełnia ich wódz. Ten wspaniały dokument zabiera nas po największych sanktuariach Świętego Michała Archanioła między innymi: Monte Snat' Angelo - Gargano-Włochy, Mont Saint Michele - Francja, Rzym - Włochy, Santa Maria La Nova - Włochy, Jasna Góra - Polska. Misję Świętego Michała przybliżą nam wspaniali goście: Abp Henryk Hoser, Ks. Marcello Stanzione, Ks. Henri Gesmier, Ks. Dariusz Wilk oraz osoby które doświadczyły obecności Świętego Michała na Ziemi.