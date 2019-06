Weekend w kinie: Oszustki i laleczki

Cztery filmy weszły na ekrany polskich kin w piątek, 21 czerwca (piąty zadebiutował na ekranach dzień wcześniej). Która spośród premier wzbudza największą uwagę miłośników X Muzy?

Goszczący w kinach od czwartku horror "Laleczka" to nowy film Larsa Klevberga. Co ciekawe, jego debiutancki obraz - "Polaroid" był tak długo przemontowywany, że na polskie ekrany... wejdzie dokładnie za tydzień. Nowa wersja znanej miłośnikom serii "Laleczka Chucky" historii, opowiada o Karen (Aubrey Plaza), która w prezencie urodzinowym daje synowi (Gabriel Bateman) lalkę. Kobieta nie jest jednak świadoma złowieszczej natury zabawki... Widzowie byli raczej negatywnie nastawieni do remake'u kultowej produkcji - narzekali zwłaszcza na wygląd tytułowej lalki i zaprezentowane w zwiastunach sceny, podkreślając ich obrzydliwość oraz epatowanie przemocą.