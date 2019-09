Weekend w kinie: Nieuczciwi politycy, przerażający klaun

Siedem filmów weszło na ekrany polskich kin w piątek, 6 września. Już od środy grany jest na nich najgłośniejszy tytuł tego tygodnia, a być może i całego roku, czyli "Polityka" Patryka Vegi.

Wideo "Polityka": Oficjalny zwiastun filmu

W "Pitbullu" Patryk Vega zajął się policją, w "Botoksie" wziął pod lupę służbę zdrowia, a teraz przyszedł czas na polską scenę polityczną. Co robią i jak zachowują się najważniejsi ludzie w kraju, kiedy gasną światła kamer i spadają maski? Jak władza i dostęp do publicznych pieniędzy wpływa na osoby piastujące najwyższe urzędy i pełniące obowiązki wobec narodu? Bezkompromisowa "Polityka" odpowiada na te pytania. To film o przedstawicielach wszystkich frakcji i ugrupowań politycznych w Polsce, o rządzących i opozycji, o świeckich liderach i politykach w sutannach. "Każdy polityk funkcjonujący w systemie po kilku latach staje się socjopatą. Obserwowałem ludzi, którzy zostali totalnie zdeprawowani przez władzę. Macie się czego bać!" - ostrzega Patryk Vega.



