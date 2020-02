Weekend w kinie: Niegrzeczni chłopcy

Sześć filmów weszło na ekrany polskich kin w piątek, 21 lutego. Najgłośniejszą z premier jest z całą pewnością nowy film Patryka Vegi zatytułowany "Bad Boy".

Wideo "Bad Boy": Zwiastun reżyserski bez cenzury!

Nieważne, czy Patryk Vega poświęca swój film kobietom mafii, służbie zdrowia, polityce czy piłce nożnej. Realizuje je w ten sam sposób. Skoro ten schemat sprawdził się już tyle razy, to dlaczego teraz z niego rezygnować? Przecież Polacy i tak pójdą do kina... Głównymi bohaterami "Bad Boya" jest dwóch braci. Starszy - Piotr (Maciej Stuhr) został policjantem, dla młodszego - Pawła (Antoni Królikowski) napady, kradzieże i narkotyki to styl życia i chleb powszedni. Jednak bezkarność mężczyzny, uwikłanego w przynależność do kibicowskiego gangu Twardego (Piotr Stramowski) kończy się, kiedy za sprawą donosu ląduje w więzieniu. Piotr, doświadczony glina, postanawia wyciągnąć brata z celi, w czym wspiera go nowa dziewczyna - Ola (Katarzyna Zawadzka), adwokatka znajdującą paragrafy na najtrudniejsze przypadki. Spotkanie tej trójki zmienia wszystko i inicjuje serię obfitujących w zwroty akcji wydarzeń. Paweł, wykorzystując nadarzające się okazje, próbuje przejąć kontrolę nad największym klubem piłkarskim w mieście. Nie dostrzega jednak, że od dawna jest na celowniku tajnej sekcji policyjnej, prowadzonej przez Adama (Andrzej Grabowski) i prokurator Annę (Małgorzata Kożuchowska).