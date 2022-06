"Elvis" , czyli filmowa biografia "króla", to nowe dzieło Baza Luhrmanna , twórcy "Romea i Julii" (1996), "Wielkiego Gatsby'ego" (2013) i musicalu "Moulin Rouge!" (2001). Historia Elvisa Presleya ( Austin Butler ) zgłębia złożoną, ponad dwudziestoletnią relację Presleya z "Pułkownikiem" Tomem Parkerem ( Tom Hanks ), która rozpoczęła się wraz z początkiem bezprecedensowej kariery piosenkarza, na tle ewoluującego krajobrazu kulturowego i końca amerykańskiej niewinności. Kluczowym elementem opowieści jest jedna z najważniejszych i najbardziej wpływowych osób w życiu Elvisa, Priscilla Presley ( Olivia DeJonge ).

O filmie głośno jest z wielu powodów. Na tegorocznym festiwalu w Cannes, gdzie miał światową premierę, nagrodzono go 12-minutową owacją na stojąco. Pod niebiosa wychwalany jest odtwórca roli tytułowej. Zdaniem wielu, Austin Butler za swoją kreację ma nawet szansę na Oscara. Z drugiej strony życiowa kreacja kosztowała aktora zdrowie. Wyczerpała go fizycznie do tego stopnia, że po zakończeniu zdjęć spędził tydzień w szpitalu. "Poczułem przeszywający ból i od razu pojechałem do szpitala. Moje ciało się zbuntowało dosłownie dzień po tym, jak skończyliśmy film" - wyznał odtwórca roli Elvisa. Dodał również, że specyficzny akcent Presleya tak bardzo się u niego zakorzenił, że wciąż nie potrafi się go wyzbyć.



Horror Scotta Derricksona "Czarny telefon" jest ekranizacją opowiadania Joe'ego Hilla, czyli syna samego Stephena Kinga , pod tym samym tytułem. Nieśmiały, ale sprytny 13-letni Finney Shaw ( Mason Thames ) zostaje uprowadzony przez sadystycznego zabójcę ( Ethan Hawke ) i uwięziony w dźwiękoszczelnej piwnicy, gdzie krzyki na nic się nie zdają. Kiedy odłączony od kabla telefon powieszony na ścianie piwnicy zaczyna dzwonić, Finney uświadamia sobie, że słyszy głosy poprzednich ofiar mordercy. Chcą one zrobić wszystko, żeby chłopiec nie podzielił ich losu.

Akcja francuskiego erotycznego melodramatu "Paryż, 13. dzielnica" Jacquesa Audiarda rozgrywa się pośród wieżowców i esplanad paryskiego blokowiska, tutejszego Chinatown. Na tle surowej, brutalistycznej architektury uczucia i ciała bohaterów wydają się szczególnie kruche i podatne na zranienie. Emilie zakochuje się w swoim sublokatorze Camille'u. Ten podejmuje erotyczną grę, ale broni się przed uczuciami - do czasu, gdy poznaje Norę, która ma obsesję na punkcie Amber, tajemniczej dziewczyny pracującej na seks-kamerce...

Bohaterami czarnej komedii "Samiec Alfa" Katarzyny i Igora Priwieziencewów jest pięciu mężczyzn, którzy spotykają się na kursie samorozwoju, prowadzonym przez charyzmatycznego coacha. Obiecuje im, że naprawi ich relacje z partnerkami. Jednak kontrowersyjne metody samozwańczego specjalisty stawiają ich życie na głowie, co prowadzi do serii zabawnych, niekiedy mrożących krew w żyłach konsekwencji. Samiec alfa drzemie w każdym mężczyźnie, pytanie czy należy go budzić. W głównych rolach polskie gwiazdy: Mirosław Haniszewski , Antoni Królikowski , Tomasz Schuchardt , Piotr Trojan , Adam Bobik oraz Krzysztof Stroiński .

Łobuzerska stylówa i grymas buntu na twarzy: tak Y. ( Avshalom Polak ) - główny bohater nagrodzonego na festiwalu w Cannes Nagrodą Jury "Kolana Ahed" Nadava Lapida - dociera do wyschniętego na wiór Sappiru, gdzie w lokalnej bibliotece ma się odbyć spotkanie wokół jego ostatniego filmu. Prawie wszystko jest tu martwe: włącznie ze spalonymi słońcem paprykami na porzuconej plantacji. A jednak jest ktoś, komu na tym miejscu zależy: Yahalom ( Nur Fibak ), pracowniczka Ministerstwa Kultury, idzie na etyczny kompromis i swoją działalnością przywraca tam życie. Godzenie się na absurdy systemu ma jednak swoje konsekwencje, które Y. prowokacyjnie wywleka na wierzch.

"Księgarnia w Paryżu" to romantyczny dramat w reżyserii Sergio Castellitto , który wciela się też tu w główną rolę. Partneruje mu znakomita francuska aktorka Bérénice Bejo , nominowana do Oscara za drugoplanową rolę w filmie "Artysta" . Życie Vincenzo kręci się wokół miłości do książek oraz dotkniętej niepełnosprawnością córki Albertyny. Mężczyzna jest zgorzkniały, melancholijny i uważa, że już nic dobrego w życiu go nie spotka. Pewnego dnia do jego księgarni wpada Yolande. To żywiołowa, ekscentryczna, zabawna i piękna kobieta. Oczarowany jej życiową energią Vincenzo znów zaczyna odczuwać emocje, o których istnieniu już dawno zapomniał, odkrywając na nowo uroki życia. Ta intymna, poetycka i wzruszająca opowieść została napisana przez nieżyjącego już wielkiego włoskiego mistrza kina Ettore Scolę .



Dramat science fiction "Dzień, w którym znalazłem w śmieciach dziewczynę" to pełnometrażowy debiut Michała Krzywickiego . Jego akcja rozgrywa się w niedalekiej przyszłości. Polska to totalitarny kraj oparty na niewolnictwie. Rząd wymyślił, jak pozbyć się ludzi, którzy są albo przestępcami, albo po prostu nieprzydatnymi dla społeczeństwa. Projekt Human Recycling pozbawia ich zmysłów i pamięci, aby mogli służyć społeczeństwu w dowolnym sektorze, takim jak wojsko, usługi socjalne lub wsparcie rodziny. Łatwo nimi sterować i wykorzystywać jako obywateli drugiej kategorii. Szymon (w tej roli sam reżyser) nie ma w sobie na to zgody. Zdesperowany, w akcie protestu przeciwko jawnemu niewolnictwu ogłasza, że w Sylwestra popełni samobójstwo. Tuż przed planowaną śmiercią znajduje w śmietniku porzuconą niewolnicę ( Dagmara Brodziak ). Dziewczyna zaczyna odzyskiwać zmysły i odkrywać świat na nowo. Mogą się od siebie wiele nauczyć...

W piątek do kin wchodzi jeszcze horror "Room 203" Bena Jaggera . Kiedy przyjaciółki Kim ( Francesca Xuereb ) i Izzy ( Viktoria Vinyarska ), wprowadzają się do tytułowego dziwacznego mieszkania z przerażającym średniowiecznym witrażem, Kim powoli nabiera przekonania, że ich nowy dom może być nawiedzony. Z pomocą swojego chłopaka, Iana ( Eric Wiegand ), Kim bada bolesną historię mieszkania, odkrywając serię zaginięć byłych mieszkańców, tajemnicę morderstwa sprzed pół wieku i pradawną klątwę, która wydała na nich wyrok śmierci.