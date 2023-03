"Puchatek: Krew i miód" ze względu na szokujące sceny przemocy, od tygodni budzi kontrowersje! W Wielkiej Brytanii miłośnicy książek A.A. Milne'a zarzucają twórcom horroru, że z kultowych i kochanych przez dzieci bohaterów uczynili psychopatów. Magazyn "Rolling Stone" pisze, że celem filmowców jest "zrujnowanie dzieciństwa wszystkich". W Hongkongu w ostatniej chwili zdjęto go z afiszy, choć fani horrorów mieli już wykupione bilety na premierę.



Jak slasher zostanie przyjęty w polskich kinach? Czy może oburzymy się, że pluszowy miś straszy dzieci z afisza plakatu? A może będziemy podczas seansów mdleć i wymiotować, jak widzowie horroru sprzed kilku miesięcy "Terrifier 2: Masakra w święta" ? To się okaże. Póki co krew w żyłach mrozi fakt, że film zwrócił się już czterdziestokrotnie! "Niemal codziennie dostaję petycje, aby powstrzymać dystrybucję filmu w kinach. Kilkakrotnie grożono mi nawet śmiercią. Ludzie pisali, że powiadomią policję, że popełniam przestępstwo" - podkręca atmosferę wokół swojej produkcji reżyser Rhys Frake-Waterfield .



Do tej pory spolegliwy Puchatek był admiratorem prostego życia, biorącym każdy nowy dzień takim, jaki nadszedł. Teraz przedstawiono alternatywną historię postaci znanych z opowiadań i bajek dla dzieci. Frake-Waterfield pokazał mieszkańców Stumilowego Lasu jako nieme antropomorficzne mutanty polujące na ludzi. W dzieciństwie Krzyś odkrył w Stumilowym Lesie dziwaczne stworzenia. Zaczął je dokarmiać i zaprzyjaźnił się z nimi, choć ich zdeformowane ciała przypominały ludzi z głowami zwierząt. Była Sowa, Królik, Prosiaczek i najlepszy przyjaciel Krzysia - Puchatek. Jednak pewnego dnia chłopiec opuścił przyjaciół i pojechał na studia. Wtedy Puchatek, Prosiaczek i reszta zaczęli głodować. Kiedy desperacja zmusiła ich do kanibalizmu, mocno wpłynęło to na ich psychikę. Kiedy po latach Krzyś wrócił do Stumilowego Lasu jako dorosły, mocno się zdziwił...



Korzystając z pandemii i pracy w maseczkach, trójka pracowników Banku Narodowego postanawia okraść własny bank. Niezauważeni wynoszą 100 milionów euro w złocie, ale to dopiero początek problemów - brzmi opis fabuły polskiej komedii "Blef doskonały" , w której w głównych rolach występują: Karolina Chapko , Agnieszka Kawiorska , Piotr Witkowski , Aleksander Mackiewicz , Tomasz Oświeciński i Mikołaj Roznerski .

"Nie fakt samego wyniesienia pieniędzy z banku jest tematem filmu, a to co zaczyna się dziać w głowach ludzi posiadających nielegalnie zdobyty majątek. W związku z tym, że taka instytucja jak Bank Narodowy zawsze jest bacznie obserwowana, nasi bohaterowie zostają poddani próbie przez 'sępy', które zwykle pojawiają się w takich okolicznościach. Morale, lojalność, przyjaźń, miłość - uczucia, które do tej pory im towarzyszyły, zostają zaciągnięte do walki" - opowiada reżyser Michał Węgrzyn ( "Proceder" , "Krime Story. Love Story" ).



Kiedy matka June ( Storm Reid ), głównej bohaterki thrillera "Missing" , znika podczas wakacji w Kolumbii ze swoim nowym chłopakiem, dziewczyna stara się znaleźć odpowiedź. June w kreatywny sposób wykorzystuje wszystkie najnowsze technologie, które ma pod ręką, aby spróbować odnaleźć matkę ( Nia Long ), zanim będzie za późno. Ale gdy sięga głębiej, jej cyfrowe śledztwo rodzi więcej pytań niż odpowiedzi. A gdy June odkrywa tajemnice dotyczące najbliższej osoby, uświadamia sobie, że tak naprawdę nigdy jej nie znała.



Akcja dramatu "Styczeń" Viestursa Kairissa rozgrywa się w 1991 roku na Łotwie. To autobiograficzne spojrzenie na przewroty polityczne na początku lat 90. XX wieku, które zmieniły życie mieszkańców byłego Związku Sowieckiego. Jazis i jego przyjaciele Anna i Zeps są ambitnymi filmowcami, próbującymi realizować swoje marzenia o kręceniu filmów i cieszeniu się wolnością młodej dorosłości, gdy upadek systemu politycznego w regionie pogrąża ich plany, więzy rodzinne i przyjaźń. Ich doświadczenie i uczestnictwo w pokojowym oporze staje się decydującym momentem ich dorastania.