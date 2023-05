"Mała syrenka" opowiada historia pięknej, odważnej i żądnej przygód syrenki Ariel ( Halle Bailey ) - najmłodszej i najbardziej niepokornej córki Trytona - króla mórz i oceanów. Fascynacja światem ludzi ciągnie ją na powierzchnię, gdzie trafia na przystojnego księcia Eryka i z miejsca się w nim zakochuje. Mimo wszelkich zakazów, Ariel podąża za głosem serca i zawiera pakt z podstępną morską wiedźmą Urszulą. Syrenka będzie mogła żyć na lądzie, ale cena okaże się bardzo wysoka.

Wybór Bailey do tytułowej roli w aktorskiej wersji "Małej syrenki" od początku wzbudzał ogromne kontrowersje za sprawą koloru jej skóry. Widzowie spodziewali się, że klasyczną postać z animacji studia Disneya zagra biała aktorka, więc dla wielu szokiem było to, że casting wygrała Afroamerykanka. Takiej decyzji bronili nie tylko przedstawiciele wytwórni, ale też Jodi Benson, czyli aktorka, która użyczała głosu Arielce w animacji z 1989 roku.

Wideo "Mała syrenka" [trailer]

W filmie oprócz Bailey wystąpili również: Jonah Hauer-King (książę Eryk), Melissa McCarthy (Urszula) oraz Javier Bardem (król Tryton). Głosu innym postaciom użyczyli także Daveed Diggs (Sebastian), Jacob Tremblay (Florek) oraz Awkwafina (Blagier). Reżyserem jest Rob Marshall , a scenariusz napisali Jane Goldman i David Magee. W produkcji usłyszymy znane hity autorstwa Alana Menkena i Howarda Ashmana. Ten pierwszy skomponował też do filmu nowe utwory wspólnie z Linem-Manuelem Mirandą .



Wideo "Mała syrenka" [trailer 2]

"Super Mario Bros. Film" to najnowsza animacja studia Illumination, które stworzyło uwielbiane przez wszystkich "Minionki" oraz "Sing". Za reżyserię filmu, opartego na kultowej grze komputerowej z lat 80. XX wieku, odpowiadają Aaron Horvath i Michael Jelenic , a autorem scenariusza jest Matthew Fogel.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Super Mario Bros. Film" [trailer] materiały prasowe

Głównymi bohaterami animacji są bracia Mario i Luigi. Awaria hydrauliczna sprawia, że rodzeństwo zostaje przeniesione do niezwykłej krainy. Mario ląduje w świecie zamieszkałym przez chodzące grzyby i królewnę Peach, a Luigi w zamku należącym do Bowsera, który aspiruje do tego, by podbić wszystkie królestwa, a przy okazji poślubić księżniczkę. Mario wyrusza na ratunek bratu, a przy okazji chce powstrzymać tyrana przed realizacją planu.

Podobnie jak w wypadku "Małej Syrenki", oryginalna obsada animacji nie wzbudziła entuzjazmu u sporej części internautów. Wielu z nich skrytykowało to, że w dubbingu ekranizacji gry, której główną postacią jest Włoch, nie ma żadnego aktora włoskiego pochodzenia. Oberwało się zwłaszcza odtwórcy głównej roli. " Chris Pratt grający Mario to istna italofobia" - pisali fani.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Super Mario Bros. Film" [trailer 2] materiały prasowe

Główną bohaterką komedii akcji "Mafia Mamma" jest Kristin ( Toni Collette ), która ma wrażenie, że nic ekscytującego jej już w życiu nie czeka. Dzieci wyfrunęły z gniazda, a mąż od dawna woli dziobać poza domem. Gdy z Włoch nadchodzi wiadomość o śmierci dziadka, Kristin wyrusza na pogrzeb, który wywróci jej życie do góry nogami. Uroczy staruszek przed śmiercią uczynił Kristin jedyną spadkobierczynią swojego biznesu. A że parał się dość nielegalnym zajęciem, wnuczka staje przed poważnym wyzwaniem. Dziadzio był szefem groźnej mafijnej rodziny, a jego śmierć zaostrzyła apetyt konkurencyjnych rodów. Kristin będzie musiała zamienić wałek do ciasta na kij baseballowy, a miotłę na karabin, jeśli sama nie chce skończyć w betonowych trzewikach. Strzeżcie się matki chrzestnej!

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Mafia Mamma" [trailer] materiały prasowe

W komedii romantycznej "Miłość na nowo" , radząc sobie z utratą narzeczonego, Mira Ray ( Priyanka Chopra ) wysyła serię romantycznych SMS-ów na jego stary numer telefonu. Kobieta nie zdaje sobie sprawy, że numer został już przypisany nowemu właścicielowi - dziennikarzowi Robowi Burnsowi ( Sam Heughan ). Rob jest urzeczony szczerością pięknych wiadomości. Kiedy więc otrzymuje nowe zlecenie, napisania profilu megagwiazdy ( Céline Dion gra samą siebie w swojej pierwszej roli filmowej), prosi ją o pomoc w wymyśleniu sposobu na... spotkanie z Mirą i zdobycie jej serca.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Miłość na nowo" [trailer] materiały prasowe

W swoim filmie uznawana za jedną z najzdolniejszych japońskich reżyserek Chie Hayakawa buduje dystopijną, ale też niepokojąco realną wizję najbliższej przyszłości. "Plan 75" , będący japońskim kandydatem do Oscara, łączy w sobie liryczne elementy z ostrym społecznym komentarzem.



Japonia to kraj słynący z rozwiniętej technologii oraz doskonałej opieki medycznej, które przekładają się na wysoką średnią życia jej obywateli. W połączeniu z niskim współczynnikiem dzietności stanowi to jednak dla rządu sygnał alarmowy. Starzejące się społeczeństwo jest zapowiedzią rychłego kryzysu ekonomicznego oraz zaburzenia równowagi państwa. Rozwiązaniem ma być rządowy program kryjący się pod nazwą Plan 75. Zachęca on do eutanazji osoby, które ukończyły siedemdziesiąty piąty rok życia. Obecne na każdym kroku reklamy, adresowane do zdezorientowanych seniorów, zachwalają wszelkie korzyści, jakie płyną z rewolucyjnego programu. Jednym z argumentów ma być wynagrodzenie, które balansującym na granicy ubóstwa uczestnikom Planu, pozwoli zrealizować ostatnie marzenie. Starsza kobieta, której środki do życia znikają w błyskawicznym tempie, pragmatyczny sprzedawca programu oraz filipiński robotnik staną tym samym przed najważniejszymi wyborami.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Plan 75" [trailer] materiały prasowe

Osadzony w spektakularnej alpejskiej scenerii "Kawałek nieba" Michaela Kocha to poruszający melodramat, okrzyknięty najbardziej oryginalnym filmem zeszłorocznego Berlinale. Anna postanawia związać się z nieco starszym od niej Markiem, który budzi nieufność lokalnej społeczności. Im więcej faktów świadczy na niekorzyść mężczyzny, tym bardziej gorliwie Anna wstawia się za partnerem, wiedząc, że przy okazji walczy również o prawo do życia po swojemu. "Kawałek nieba" to nie tylko hołd dla kobiecej siły, ale również wzruszająca opowieść o miłości.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Kawałek nieba" [trailer] materiały prasowe

Thomas Salvador jest gwiazdą i reżyserem dramatu fantasy "Zaczarowana góra" . Wciela się w Pierre'a, paryskiego inżyniera, który zostawia za sobą miejski zgiełk, by zamieszkać w wysokich partiach francuskich Alp. Przypadkowo spotyka Léę ( Louise Bourgoin ), szefową kuchni alpejskiej restauracji. Oprócz niej Pierre'a kuszą również tajemnicze światła migoczące wśród wysokich grani.



Wideo "Zaczarowana góra": Zwiastun

Tytułowa bohaterka animacji "Wróżka Różka" mieszka w pięknym różanym pąku. Marzy o posiadaniu przyjaciela, ale jest zbyt przerażona i lękliwa, aby opuścić swoją bezpieczną przystań. Pewnego dnia żądny przygód motyl Jedwabek odwiedza Różkę w jej domu. Mimo dzielących ich różnić od razu zostają przyjaciółmi. Jedwabek niczego się nie boi. Opowiada nowej przyjaciółce wspaniałe historie pełne przygód i zwrotów akcji. Niestety Jedwabek zostaje porwany przez trolla. Różka musi zapomnieć o swoich lękach i wyruszyć w niebezpieczną podróż, by ocalić przyjaciela.