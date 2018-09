Weekend w kinie: Kryminalnie, melodramatycznie i komediowo

Siedem premierowych filmów trafia w piątek na ekrany kin. Wśród nich znalazły się m.in. nawiązujące do klasycznych czarnych kryminałów "Tajemnice Silver Lake", epicki melodramat "Kamerdyner" Filipa Bajona oraz kolejna część przygód Johnny'ego Englisha z Rowanem Atkinsonem w głównej roli.

Zdjęcie Bohaterowie filmów "Tajemnice Silver Lake" (L), "Kamerdyner" (C) oraz "Johnny English: Nokaut" (P) /materiały dystrybutora

"Tajmnice Silver Lake" to oryginalny kryminał nawiązujący do klasycznych filmów noir. 33-letni Sam (Andrew Garfield) mieszka w Los Angeles i czeka na swoją życiową szansę. Większość czasu poświęca grom wideo i podglądaniu pięknych kobiet, a z braku lepszych zajęć z pasją oddaje się zgłębianiu sekretów, jakich Hollywood kryje tysiące. Kto zostawia tajemnicze znaki na ścianach domów? Jakie wskazówki zakodowane zostały na starych VHS-ach? Co kryje się między wersami tekstów największych popowych przebojów? Jaki przekaz zaszyfrowano na stronach undergroundowych komiksów?



Pewnego dnia jego piękna sąsiadka (Riley Keough) znika bez śladu. Aby ją odnaleźć, Sam wyrusza w pełną przygód podróż po Mieście Aniołów. W jego głowie wszystko zaczyna łączyć się w jedną mroczną układankę, którą postanawia rozwikłać. Za wszelką cenę.



"Tajemnice Silver Lake" to niezwykle zabawna, pełna zaskakujących pomysłów i zwrotów akcji historia śledztwa, w którym poszlaki znajdują się w każdym popkulturowym artefakcie, a nic nie jest takie, jakie się nam zdaje. Czy największa w historii teoria spiskowa, skrywająca najmroczniejsze tajemnice Los Angeles, może okazać się prawdą?