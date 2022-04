"Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore'a" Davida Yatesa to trzecia część popularnej serii, współtworzonej przez autorkę "Harry'ego Pottera", J.K. Rowling. Profesor Albus Dumbledore ( Jude Law ) wie, że potężny i zły czarodziej Gellert Grindelwald ( Mads Mikkelsen ) zamierza zawładnąć światem czarodziejów. Nie mogąc powstrzymać go w pojedynkę, powierza to zadanie magizoologowi Newtowi Skamanderowi ( Eddie Redmayne ).

Staje on na czele nieustraszonej drużyny, złożonej z czarodziejów, czarodziejek i jednego dzielnego mugolskiego piekarza. W niebezpiecznej misji natkną się oni na znane już i nowe zwierzęta oraz staną do walki z coraz liczniejszymi zastępami zwolenników Grindelwalda. Ale jak długo Dumbledore będzie trzymał się z boku, skoro stawka jest tak wielka?



Wideo "Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore'a" [trailer]

Czy każdy może być bohaterem filmu? Czy świat da się zamknąć w jednym kadrze? Reżyser Paweł Łoziński w dokumencie "Film balkonowy" podgląda ludzi ze swojego balkonu. Przechodzą uśmiechnięci, smutni, zamyśleni, zagapieni w telefony, młodzi i starzy. Mieszkańcy dzielnicy albo przypadkowi goście, zwyczajni przechodnie. Autor zaczepia, zadaje pytania, rozmawia o tym, jak radzą sobie z życiem. Stojąc tam z kamerą przez ponad dwa lata, stworzył miejsce dialogu, świecki konfesjonał, przy którym każdy może się zatrzymać i opowiedzieć o sobie innym ludziom. Bohaterowie niosą w sobie zagadki i tajemnice, nie dają się łatwo zaszufladkować. Każda ludzka historia jest wyjątkowa, a życie jest nie do wymyślenia.



Wideo "Film Balkonowy" [trailer]

W piątek do kin wchodzi również komedia akcji "Agent specjalny: Misja Afryka" Nicolasa Bedosa . Świat bardzo zmienił się od ostatniej misji najlepszego francuskiego agenta OSS 117 ( Jean Dujardin ). Pojawiły się komputery, feminizm urósł w siłę, a wredni komuniści dorwali się do władzy. Wśród całego tego zamieszania Francja posyła swojego największego asa do Afryki, aby wsparł lokalnego prezydenta Bambę, którego reelekcji zagrażają rebelianci potajemnie dowodzeni przez jego piękną żonę - Zéphyrinę! Aby sprostać zadaniu OSS 117, po raz pierwszy w karierze, będzie musiał połączyć siły z młodym, dobrze zapowiadającym się agentem OSS 1001. Szybko też przekona się, że w sercu dzikiej Afryki czeka go misja trudniejsza, zdradliwsza i bardziej... upalna, niż wszystko, z czym mierzył się do tej pory.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Agent specjalny: Misja Afryka" [trailer] materiały prasowe

Amina mieszka na rozpalonych słońcem przedmieściach stolicy Czadu, Ndżameny, gdzie samotnie wychowuje piętnastoletnią Marię. Każdy dzień jest walką o to, by los córki był lepszy od tego, który stał się udziałem jej matki, ciężko pracującej na kruchą stabilizację. Ale jeden dzień i jedna wiadomość wystarczą, by świat bohaterek "Lingui" runął jak domek z kart. Maria jest w ciąży i chce ją usunąć. W kraju, w którym aborcja jest zarówno grzechem, jak i przestępstwem, pomoc zrozpaczonej nastolatce niesie ze sobą ogromne ryzyko. Czy Amina zdecyduje się na walkę, która z góry wydaje się przegrana?



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Lingui" [trailer] materiały prasowe

Pino - główny bohater filmu familijnego "Chłopiec zza szyby" - cierpi na hemofilię. Całe dzieciństwo musiał na siebie uważać. Zabawom rówieśników najczęściej przyglądał się z okna swojego pokoju. Kiedy jedno z dzieci zauważyło, że Pino je szpieguje, postanowiło go odwiedzić i doprowadzić do konfrontacji. Okazało się, że Pino to sprytny, zabawny i ciekawy chłopak. Dla niego to nadzieja na prawdziwych przyjaciół. Jest zdeterminowany aby opuścić bezpieczny, nudny pokój i zacząć cieszyć się życiem "na wolności". Będzie musiał zmierzyć się nie tylko ze swoją chorobą, ale też z apodyktyczną babcią, która za wszelką cenę chce go trzymać w zamknięciu - ponoć dla jego dobra.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Chłopiec zza szyby" [trailer] materiały prasowe

Ostatnią z piątkowych premier jest amerykański horror "The Long Night" Richa Ragsdale'a . W głównych rolach występują w nim Scout Taylor-Compton , Nolan Gerard Funk , a także dawno niewidziani na ekranie: Deborah Kara Unger oraz Jeff Fahey . Spokojny weekend pary zakochanych przybiera dziwny obrót, gdy sekta i jej maniakalny przywódca przybywają, by spełnić apokaliptyczną przepowiednię.

Wideo "The Long Night": Official Trailer

